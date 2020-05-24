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Роузи Хантингтон-Уайтли: супермодель и возлюбленная Джейсона Стейтема 

Стелла Шмель 7 часов назад
Роузи Хантингтон-Уайтли — знаменитая супермодель и ангел "Victoria's secret". И хотя Роузи уже не юная нимфа, ей 33 года, выглядит девушка свежо и, что уж греха таить, просто роскошно.
А с 2010 года девушка состоит в крепких отношениях с главным голливудским плохишом — Джейсоном Стейтемом. Актер чаще всего предстает в образе бунтарей, нарушителей закона, и он отлично сочетает это амплуа со своей реальной жизнью. На фоне "матерого" Стейтема Роузи выглядит особенно хрупкой и нежной.
Недавно у пары родился ребенок, но, несмотря на длительные отношения, свадьбу Роузи и Джейсон пока так и не сыграли, хотя обручены актер и супермодель вот уже несколько лет. И несмотря на то, что официально пара не в браке, Роузи и Джейсон могут дать многим знаменитостям пару уроков о том, как построить действительно крепкие отношения на годы. Сегодня они — влюблены, молоды, богаты и знамениты. Чего еще желать? Кто из девушек не пожелал бы оказаться на месте Роузи? Пожалуй, хотели бы все.
В галерее "Рамблера" — фото одной из самых известных моделей современности.
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Звёзды , Фото , Роузи Хантингтон-уайтли
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