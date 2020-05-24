Гагарину и Эмина подозревают в любовной связи

В кругу поклонников звездных артистов стала появляться информация о том, что практически одновременные разводы Эмина Агаларова Полины Гагариной могут говорить о любовной связи исполнителей.

Некоторые журналисты уверены в том, что решение о разрыве брачных уз певцов выглядит подозрительно: со стороны кажется, что Эмин и Гагарина на протяжении долгих лет развивали свои отношения, чтобы сейчас наконец-то воссоединиться и раскрыть эту тайну.

Фанаты звезд шоу-бизнеса уже «одобрили» союз музыкантов, поскольку нашли у них много общего: партнерство на сцене, любовь к путешествиям, спорту и детям.

Известно, что еще в 2015 году Эмин для съемок клипа Полины предоставил свой особняк. Именно с удачной реализации этого творческого проекта контакты певцов начали становиться все более тесными.