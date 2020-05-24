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Полину Гагарину и Эмина Агаларова подозревают в тайной любовной связи 

runews24.ru 3 часа назад
Гагарину и Эмина подозревают в любовной связи
Фото: runews24.ru
В кругу поклонников звездных артистов стала появляться информация о том, что практически одновременные разводы Эмина Агаларова и Полины Гагариной могут говорить о любовной связи исполнителей.
Некоторые журналисты уверены в том, что решение о разрыве брачных уз певцов выглядит подозрительно: со стороны кажется, что Эмин и Гагарина на протяжении долгих лет развивали свои отношения, чтобы сейчас наконец-то воссоединиться и раскрыть эту тайну.
Фанаты звезд шоу-бизнеса уже «одобрили» союз музыкантов, поскольку нашли у них много общего: партнерство на сцене, любовь к путешествиям, спорту и детям.
Известно, что еще в 2015 году Эмин для съемок клипа Полины предоставил свой особняк. Именно с удачной реализации этого творческого проекта контакты певцов начали становиться все более тесными.
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Звёзды , Эмин Агаларов , Полина Гагарина
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