Алена Бабенко заболела коронавирусом 

У заслуженной артистки России диагностировали коронавирусную инфекцию. О своем состоянии Алена рассказала подписчикам Instagram-аккаунта.
Бабенко отметила, что многие интересовались ее внезапным исчезновением из Сети и отказом от участия в проекте «Танцы со звездами». Алена призналась, что «говорить о болячках» не любит, но решила рассказать поклонникам о своем самочувствии, поскольку, по словам звезды «сейчас это касается всех».
Я самоизолировалась и отказалась от участия в шоу «танцы со звёздами» осознанно, как только почувствовала недомогание. Я сочла себя ответственной не только за своё здоровье, но и за здоровье моих друзей и коллег по паркету. К сожалению это оказался тот самый… (коронавирус, примеч. редакции),
— написала Алена.
Бабенко сейчас проходит лечение в больнице. По признанию звезды ей уже гораздо лучше и она надеется, что скоро уже окажется дома. Алена пожелала всем здоровья и призвала верить в лучшее:
Всем желаю здоровья и помните: главное — это позитивный настрой!Остальное все ерунда.
Напомним, что ранее другая участница проекта «Танцы со звездами» покинула шоу, заразившись коронавирусом. На данный момент Мария уже победила болезнь.
Ранее «Рамблер» писал, что Надежда Бабкина рассказала о том, как перенесла болезнь.