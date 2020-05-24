Алена Бабенко заболела коронавирусом 

У заслуженной артистки России диагностировали коронавирусную инфекцию. О своем состоянии Алена рассказала подписчикам Instagram-аккаунта.

Бабенко отметила, что многие интересовались ее внезапным исчезновением из Сети и отказом от участия в проекте «Танцы со звездами». Алена призналась, что «говорить о болячках» не любит, но решила рассказать поклонникам о своем самочувствии, поскольку, по словам звезды «сейчас это касается всех».

Я самоизолировалась и отказалась от участия в шоу «танцы со звёздами» осознанно, как только почувствовала недомогание. Я сочла себя ответственной не только за своё здоровье, но и за здоровье моих друзей и коллег по паркету. К сожалению это оказался тот самый… (коронавирус, примеч. редакции),

— написала Алена.

Бабенко сейчас проходит лечение в больнице. По признанию звезды ей уже гораздо лучше и она надеется, что скоро уже окажется дома. Алена пожелала всем здоровья и призвала верить в лучшее:

Всем желаю здоровья и помните: главное — это позитивный настрой!Остальное все ерунда.

Напомним, что ранее другая участница проекта «Танцы со звездами» покинула шоу, заразившись коронавирусом. На данный момент Мария уже победила болезнь.