Шнуров посвятил еще один стих Пригожину

Лидер группы «Ленинград» и член Партии роста Сергей Шнуров посвятил еще один стих музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину . В своем Instagram-аккаунте он назвал его борцом за нищих.

Ну Иосиф, ну отрезал, Ты заступник за весь мир, как Ганди, и ***, мать Тереза. Делегат артистов цирка! Я смеюсь, катаясь лежа, Цирковой ты наш заступник. Представитель молодежи, Ей бы ближе был Укупник. Театральный охранитель И налоговый плательщик? Хватит, все, ***, уберите, Этого борца за нищих. Ща от смеха обоссусь, Прости господи, Иисус.

Спор музыканта и продюсера начался после интервью Пригожина, в котором он пожаловался на «чудовищное положение» артистов. По его словам, творческие люди вынуждены сейчас «проедать то, что удалось в свое время скопить». В ответ на это Шнуров призвал «людей божьих» помочь продюсеру «кто чем может на еду», пообещав от себя послать сосиски «из "Пятерочки"».

После высказывания Шнурова продюсер призвал музыканта поинтересоваться, о чем идет речь, прежде чем «*********** [подшучивать] и писать стишки». По словам Пригожина, он говорил не о себе, а о тысячах людей по всей стране, которые посвятили себя творчеству и находятся сейчас «на нуле».