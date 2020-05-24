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Как звезды восстанавливаются после коронавируса 

Teleprogramma.pro 6 часов назад
Как звезды восстанавливаются после коронавируса
Фото: Teleprogramma.pro
Каждую неделю мы узнаем о звездах, которым поставили тревожный диагноз — CоVID-19. Например, недавно к числу заболевших присоединились олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка и сатирик Анатолий Трушкин.
Мы, конечно же, желаем всем скорейшего выздоровления. А многие знаменитости, к счастью, уже выздоровели или идут на поправку. Как проходит реабилитация после болезни?

Пение и свежие продукты

Надежде Бабкиной пришлось несладко, но она победила недуг — помогла в том числе и поддержка мужа Евгения.
Сразу две звезды шоу «Модный приговор» оказались на больничной койке с диагнозом «Вирусная пневмония» — Надежда Бабкина и Александр Васильев. Александр Александрович вспоминает:
«Я дважды сдал тест на коронавирус, в обоих случаях результат оказался отрицательным. Впрочем, это ничего не значит, ведь тесты верны только на 60 — 70%».
После выписки из коронавирусной больницы в Коммунарке, Васильев дисциплинированно отсидел дома две недели на карантине, сейчас чувствует себя хорошо.
Историк моды рассказывает о своем новом режиме дня так:
«Теперь выхожу на улицу погулять со своим псом по кличке Котик и за продуктами в ближайшие к дому магазины. Естественно, делаю это только в перчатках и маске, как и положено.
Нам надо учиться сосуществовать какое-то время рядом с коронавирусом, находить какие-то новые формы для общения.
Я очень обрадован тем, что люди стали намного добрее по отношению друг к другу за время пандемии. Мне не раз звонили во время карантина ученицы моей выездной школы, привозили продукты, оставляли под дверью корзинки с продуктами: со свежими яйцами с рынка, с творогом, медом, фруктами, овощами, орехами. Это очень приятно. Даже привезли как-то горячий плов!»
Сейчас Васильев работает дома за компьютером, а уже в июне надеется вернуться на съемки «Модного приговора». Более того, он уже успел побывать в студии «Пусть говорят».
И свой модный приговор вирусу тоже вынес:
«Резиновые перчатки, как я заметил, в большинстве своем голубого и синего цветов.
Это продиктует определенный тренд для многих женщин, которые выходят в город. Они уже сразу будут искать аксессуары синего цвета: платочек или шарфик на шею, головной убор… А сколько оригинальных масок мы уже увидели: и с цветочками, и с аппликациями, и со стразами… Русский народ талантлив и изобретателен, особенно если ему задать верное направление. И под хохлому маски разрисуют, и под гжель, вот увидите!»
Коллега историка моды Надежда Бабкина переболела вирусным заболеванием в тяжелой форме. Лечение требовало введения Бабкиной в кому — было поражено около 80% легких. Врачи спасли народную артистку России: по словам Надежды Георгиевны, перед выпиской компьютерная томография показала, что поражение легких уменьшилось в два раза.
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Бабкина понимает, что восстановление не будет быстрым, но она настроена на победу. Говорит, что в критической ситуации ей помог боевой настрой и полное доверие врачам. Сейчас Надежда Георгиевна переехала из Москвы в свой загородный дом — рядом с ней сиделка Алла, которая приехала с ней из больницы.
Алла сутки напролет находилась рядом с артисткой в больничной палате, когда Бабкину перевели из реанимации. Надежда Георгиевна выходит на прогулки в сопровождении сиделки, а на физиопроцедуры для восстановления работы легких ездит с сыном в расположенный неподалеку в Одинцовском районе клинический госпиталь.
Помимо таблеток и уколов, врачи прописали Бабкиной обязательно делать дома упражнения дыхательной гимнастики. «Так как мы поем, у меня легкие, как гармошка!» — говорит артистка. Легкие у певцов действительно сильные — тренированные.
При этом Бабкина продолжит внимательно следить за здоровьем: никто ведь не знает, какие последствия для организма могут иметь болезнь.
И тем не менее, Надежда Георгиевна уже работает: она на постоянной связи с коллективом своего театра «Русская песня», записала песню «День победы» для соцсетей.

Дыхательная гимнастика

Дыхательная гимнастика помогла и звезде сериала «Деффчонки» Галине Боб быстрее пойти на поправку после легкой формы коронавируса.
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Врач рекомендовал Боб и ее супругу дыхательную гимнастику Стрельниковой — ежедневно, подчеркнув, что это не менее важно, чем таблетки. Сейчас семья уже полностью здорова и в своем загородном доме ухаживает за огородом и жарит шашлыки.
В легкой форме протекает коронавирус у Марины Иваковой — телеведущей, блогера и и теперь уже экс-участницы звезды «Танцев со звездами». У всех участников проекта по несколько раз в неделю берут тесты — так и выявили носительницу Ивакову.
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Кстати, у ее гражданского мужа, актера Никиты Ефремова, и партнера по «Танцам» Евгения Папунаишвили все тесты отрицательные.
— Из симптомов — только ломота в мышцах и отсутствие обоняния, — рассказывает Марина. — Чувствую себя хорошо, временами бывает слабость, и я ухожу спать — иногда сплю по 14 часов в сутки. Обоняние возвращается сразу после сна, а потом опять пропадает. Температуры нет. Настроение хорошее. В целом, все это напоминает вялотекущий грипп.
Общалась с некоторыми своими друзьями, которые перенесли вирус, у них было немного тяжелее: с температурой, больницей. Но все они выздоровели. Так что, без паники, она иммунитету точно не помогает. Ещё доктор попросил убрать сахар, потому что вирус прежде всего питается им. Да и вообще белый сахар уже давно всем пора убрать из рациона, вредная это штука. Также пью магний, цинк, витамины D и С.
На этой неделе Иваковой предстоит компьютерная томография легких и контрольная сдача анализов крови.
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