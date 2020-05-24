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62-летняя Шэрон Стоун показало свое тело 

New Magazine 2 часа назад
62-летняя Шэрон Стоун показало свое тело
Фото: New Magazine
На фотографии актриса сидит в шезлонге на своей американской вилле и принимает солнечные ванны. А рядом лежит пес по кличке Бандит.
New Magazine
На другом фото Шэрон позирует возле бассейна в смешной маске (вероятно так актриса защищается от вируса). Глядя на ее фигуру, трудно поверить, что ей 62. О чем поклонники не преминули сообщить в комментариях под фото.
New Magazine
Недавно актриса снялась в сериале «Новый папа». По сюжету Шэрон приходит на аудиенцию к папе. А Понтифик просит ее спрятать свои красивые ноги, чтобы не смущать его. Режиссер явно намекает на легендарную сцену из «Основного инстинкта».
Так Шэрон Стоун показала всему миру, как можно выглядеть на седьмом десятке. Обворожительной, без лишнего веса. Пенсионеркой назвать ее язык не поворачивается.
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