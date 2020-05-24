62-летняя Шэрон Стоун показало свое тело 

На фотографии актриса сидит в шезлонге на своей американской вилле и принимает солнечные ванны. А рядом лежит пес по кличке Бандит.

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На другом фото Шэрон позирует возле бассейна в смешной маске (вероятно так актриса защищается от вируса). Глядя на ее фигуру, трудно поверить, что ей 62. О чем поклонники не преминули сообщить в комментариях под фото.

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Недавно актриса снялась в сериале «Новый папа». По сюжету Шэрон приходит на аудиенцию к папе. А Понтифик просит ее спрятать свои красивые ноги, чтобы не смущать его. Режиссер явно намекает на легендарную сцену из «Основного инстинкта».

Так Шэрон Стоун показала всему миру, как можно выглядеть на седьмом десятке. Обворожительной, без лишнего веса. Пенсионеркой назвать ее язык не поворачивается.