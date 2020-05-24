Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Все мужчины лгут и делают это постоянно» Роза Сябитова нанесла удар по сильному полу 

Teleprogramma.pro и ещё 1 5 часов назад
«Все мужчины лгут и делают это постоянно»
Фото: Teleprogramma.pro
Телеведущая Роза Сябитова выложила неожиданный пост в своем официальном аккаунте в Instagram. Женщина смело заявила, что все мужчины по своей природе вруны, а все, о чем представители сильного пола мечтают, так это о том, как бы обманывать любимую женщину. Неожиданное откровение вовсе не является шуткой, Сябитова действительно считает, что исключений из правила просто не.
«Все мужчины лгут и делают это постоянно. Если они утверждают, что это не так, то они опять же лгут»
— считает телезвезда.
В комментариях после этих слов начался настоящий скандал, кто-то спрашивал у Сябитовой о том, где в данный момент ее большая и крепкая семья, вместе с любимым мужчиной. Некоторые отметили, что подобная категоричность до добра не доводит и утверждать, что все мужчины врут может лишь недальновидный человек. Кто-то также заявил, что давать советы по поводу семейной жизни могут лишь те, у кого есть счастливая семья.
Видео дня. Российские звезды, родившие от женатых мужчин
Teleprogramma.pro: последние новости
«Его карьера окончена»: Сергей Соседов вынес вердикт сраженному инсультом Борису Моисееву «Его карьера окончена»: Сергей Соседов вынес вердикт сраженному инсультом Борису Моисееву «Худышка сексуальная»: Наталья Ионова продемонстрировала грудь без бюстгальтера «Худышка сексуальная»: Наталья Ионова продемонстрировала грудь без бюстгальтера «На четвертом фото я топлес»: Анна Семенович показала, как менялась ее грудь с возрастом «На четвертом фото я топлес»: Анна Семенович показала, как менялась ее грудь с возрастом
Женский форум
Звёзды , Психология , Роза Сябитова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заболевшая СOVID-19 Бабенко рассказала о состоянии
Заболевшая СOVID-19 Бабенко рассказала о состоянии
Адриана Лима поделилась фото в бикини
Адриана Лима поделилась фото в бикини
Как изменилась блондинка из группы Serebro
Как изменилась блондинка из группы Serebro
Тодоренко подарила свою награду «Женщина года»
Тодоренко подарила свою награду «Женщина года»
Видео
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Раскрыт секрет идеальных спагетти
14:13
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Еда
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
00:51
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
Звёзды
Названы неочевидные причины мешков под глазами
06:05
Названы неочевидные причины мешков под глазами
Красота Здоровье
Как правильно дезинфицировать квартиру
06:04
Как правильно дезинфицировать квартиру
Дом и сад Здоровье
Сколько мяса в современных сосисках
20:08
Сколько мяса в современных сосисках
Еда Здоровье
Как продолжительность жизни зависит от секса
02:18
Как продолжительность жизни зависит от секса
Здоровье
«Спасите наши уши»: Собчак умоляют остановиться
02:54
«Спасите наши уши»: Собчак умоляют остановиться
Звёзды
Анжелика Агурбаш рассказала о своем 50-летии
03:06
Анжелика Агурбаш рассказала о своем 50-летии
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение