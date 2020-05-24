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«После 74 лет мужчин тянет к марамойкам» 

Passion.ru 4 часа назад
«После 74 лет мужчин тянет к марамойкам»
Фото: Passion.ru
Бывшая супруга юмориста обсудила с Николаем Цискаридзе отношения мужчин с меркантильными женщинами.
Обсуждение развода Елены Степаненко и Евгения Петросяна не затихает до сих пор. После расставания с мужем юмористка похорошела и вернулась на большой экран с авторским шоу «Еще не вечер». Гостями нового выпуска стали ректор Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе и его подопечный, премьер Большого театра Денис Родькин. В разговоре с Еленой Григорьевной Николай рассказал, как спас своего ученика от меркантильной возлюбленной: «Денег хотела, в ЗАГС тащила». Танцор не сдержал эмоции и назвал подобных девушек «марамойками» (жаргон: грязный, опустившийся человек, ничтожество, — прим.ред.).
В ответ на это откровение Степаненко поинтересовалась, почему мужчин тянет к таким женщинам. Цискаридзе предположил, что это связано с юностью и неопытностью, однако может проявиться и после 40 лет.
«А уж после 74 лет [тянет — прим.ред]?» — ответила юмористка, намекнув на своего бывшего мужа Евгения Петросяна и его возлюбленную Татьяну Брухунову. «Ой, это еще хуже, Лена», — уверен Николай.
«Молодец Лена, хорошо подколола Петросяна, маромойку в 74 года мужики находят», «ДА! После 70 точно тянутся к марамойкам», — пишут пользователи Сети под выпуском шоу на YouTube.
Напомним, по одной из версий, Евгений Петросян развелся с Еленой Степаненко ради молодой помощницы Татьяны Брухуновой. В Сети появились слухи о том, что молодая возлюбленная стала супругой юмориста, однако пара предпочитает не делиться подробностями личной жизни. Более того, по информации некоторых источников, в марте этого года суррогатная мать родила Евгению Вагановичу и его избраннице сына.
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Женский форум
Звёзды , Елена Степаненко , Денис Родькин , Татьяна Брухунова , Николай Цискаридзе , Евгений Петросян
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