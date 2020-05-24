«Спасите наши уши»: Собчак умоляют остановиться

В субботу, 23 мая, 38-летняя телеведущая Ксения Собчак рассказала о запуске новой аналитической передачи «Осторожно: новости!». В ней «блондинка в шоколаде» намерена высказать свое мнение по поводу главных событий минувшей недели. Анонсируя выпуск, Ксения Анатольевна неожиданно запела. Кадры этого появились в официальном аккаунте Собчак в социальной сети Instagram.
«А тем временем, главные новости недели, по моему скромному мнению. Уже на канале! И да, на карантине я запела! Бузова, бойся!» — подписала видеозапись наследница Анатолия Собчака.
Между тем, большинство комментаторов не оценили вокальные способности супруги Константина Богомолова. Оставленные пользователями Интернета реплики носят в основном крайне негативный характер.
«Спасите наши уши», «Лет-то уже сколько, а все неопределенность. И не певица, и не артистка, а все хочется», «Какая мерзкая песня», «Ужас просто», «Если Собчак запела, то конец света близок», «Пожалуйста, остановитесь», «Ксения запела. Только этого нам не хватало», «Умоляю, не делайте так больше», «Только не это», — высказали мнение подписчики.