«Спасите наши уши»: Собчак умоляют остановиться

Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Спасите наши уши»: запевшую Ксению Собчак умоляют остановиться 

Экспресс газета 2 часа назад
В субботу, 23 мая, 38-летняя телеведущая Ксения Собчак рассказала о запуске новой аналитической передачи «Осторожно: новости!». В ней «блондинка в шоколаде» намерена высказать свое мнение по поводу главных событий минувшей недели. Анонсируя выпуск, Ксения Анатольевна неожиданно запела. Кадры этого появились в официальном аккаунте Собчак в социальной сети Instagram.
«А тем временем, главные новости недели, по моему скромному мнению. Уже на канале! И да, на карантине я запела! Бузова, бойся!» — подписала видеозапись наследница Анатолия Собчака.
Между тем, большинство комментаторов не оценили вокальные способности супруги Константина Богомолова. Оставленные пользователями Интернета реплики носят в основном крайне негативный характер.
«Спасите наши уши», «Лет-то уже сколько, а все неопределенность. И не певица, и не артистка, а все хочется», «Какая мерзкая песня», «Ужас просто», «Если Собчак запела, то конец света близок», «Пожалуйста, остановитесь», «Ксения запела. Только этого нам не хватало», «Умоляю, не делайте так больше», «Только не это», — высказали мнение подписчики.
Экспресс газета: последние новости
Пригожина пристыдили за его слова о нищих артистах Пригожина пристыдили за его слова о нищих артистах Муж Наташи Королевой шокировал голым фото из душа Муж Наташи Королевой шокировал голым фото из душа «Вероятность выжить была 5%»: Надежда Бабкина рассказала о своем чудесном спасении «Вероятность выжить была 5%»: Надежда Бабкина рассказала о своем чудесном спасении
Женский форум 9
Звёзды , Видео , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Анатолий Собчак
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заболевшая СOVID-19 Бабенко рассказала о состоянии
Заболевшая СOVID-19 Бабенко рассказала о состоянии
Почему я не выбрасываю обмылки
Почему я не выбрасываю обмылки
Муж Гагариной оставил тревожное послание в Сети
Муж Гагариной оставил тревожное послание в Сети
«После 74 лет мужчин тянет к марамойкам»
«После 74 лет мужчин тянет к марамойкам»
Видео
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Раскрыт секрет идеальных спагетти
14:13
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Еда
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
00:51
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
Звёзды
Названы неочевидные причины мешков под глазами
06:05
Названы неочевидные причины мешков под глазами
Красота Здоровье
Как правильно дезинфицировать квартиру
06:04
Как правильно дезинфицировать квартиру
Дом и сад Здоровье
Сколько мяса в современных сосисках
20:08
Сколько мяса в современных сосисках
Еда Здоровье
Как продолжительность жизни зависит от секса
02:18
Как продолжительность жизни зависит от секса
Здоровье
«Спасите наши уши»: Собчак умоляют остановиться
02:54
«Спасите наши уши»: Собчак умоляют остановиться
Звёзды
Анжелика Агурбаш рассказала о своем 50-летии
03:06
Анжелика Агурбаш рассказала о своем 50-летии
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение