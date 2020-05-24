В Сети появилась информация о том, что певица Полина Гагарина и ее супруг Дмитрий Исхаков разводятся. Звезда публикует жизнерадостные фото и видео, а фотограф встревожил поклонников. Он выложил непонятное стихотворение в свой Instagram.
«Стая крыс идет на запах, близость жертвы их пьянит. Ничего, что кровь на лапах. Слабый должен быть убит… И в кровавом танце этом, крики, смех да вой зверей. И нет на свете силы той, чтоб сделать из крыс людей», — написал Исхаков.
Одни поклонники уверены, что с помощью стиха фотограф намекает на злые языки, которые распространяют слухи. Другие увидели в творчестве Исхаков тревожные нотки и забеспокоились за него.
Ранее "Рамблер" сообщал, что, по данным СМИ, Полина Гагарина разводится со своим супругом.