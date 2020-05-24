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Заболевшая СOVID-19 Алена Бабенко рассказала о своем состоянии 

РИА Новости 2 часа назад
Заболевшая СOVID-19 Бабенко рассказала о состоянии
Фото: РИА Новости
Заслуженная артистка России Алена Бабенко, госпитализированная с коронавирусом, рассказала о своем состоянии.
"Хорошо себя чувствую, спасибо большое за беспокойство, иду на поправку", — сказала она в комментарии телеканалу "Звезда".
Она отметила, что в стационаре, где она проходит лечение, обеспечивают прекрасные условия и хорошее питание.
Как сообщалось ранее, у Бабенко выявили коронавирус, среди симптомов у актрисы были температура и слабость. Артистка подчеркнула, что отказалась от участия в шоу "Танцы со звездами" и самоизолировалась, как только почувствовала недомогание.
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Звёзды , Алена Бабенко , ТК "Звезда"
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