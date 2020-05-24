Заболевшая СOVID-19 Бабенко рассказала о состоянии

"Хорошо себя чувствую, спасибо большое за беспокойство, иду на поправку", — сказала она в комментарии телеканалу "Звезда".

Она отметила, что в стационаре, где она проходит лечение, обеспечивают прекрасные условия и хорошее питание.

Как сообщалось ранее, у Бабенко выявили коронавирус, среди симптомов у актрисы были температура и слабость. Артистка подчеркнула, что отказалась от участия в шоу "Танцы со звездами" и самоизолировалась, как только почувствовала недомогание.