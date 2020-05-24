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Ольга Орлова потеряла бизнес из-за коронавируса 

Teleprogramma.pro и ещё 2 4 часа назад
Ольга Орлова потеряла бизнес из-за коронавируса
Фото: Teleprogramma.pro
Бизнес Ольги Орловой закрылся из-за кризиса вызваного эпидемией коронавируса. Компания ООО «Сэлф мэйд», в которой Ольге принадлежали 35 процентов, перестала быть рентабельной.
Чем же занималась фирма звезды? Можно сказать, что это была школа вокала. Но обучиться великому искусству могли в ней только избранные люди, которые платили немалую сумму за услуги компании. Дамы определенного статуса и класса учились петь и мечтали выйти на большую сцену. В заведении им ставили не только голос, но и манеру держаться на публике, и создавать образ суперзвезд.
Но и деньги тут имели второстепенное значение. По некоторым данным попасть в заведение можно было только по приглашению. Этакий «кружок макраме» для богатых и знаменитых, сообщает телеграм-канал Mash.
Пока остается неизвестным, что думает по этому поводу сама Ольга. Но стоит отметить, что в период мирового карантина бизнес многих предпринимателей несет колоссальные финансовые потери.
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