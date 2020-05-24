Ольга Орлова потеряла бизнес из-за коронавируса 

Бизнес Ольги Орловой закрылся из-за кризиса вызваного эпидемией коронавируса. Компания ООО «Сэлф мэйд», в которой Ольге принадлежали 35 процентов, перестала быть рентабельной.

Чем же занималась фирма звезды? Можно сказать, что это была школа вокала. Но обучиться великому искусству могли в ней только избранные люди, которые платили немалую сумму за услуги компании. Дамы определенного статуса и класса учились петь и мечтали выйти на большую сцену. В заведении им ставили не только голос, но и манеру держаться на публике, и создавать образ суперзвезд.

Но и деньги тут имели второстепенное значение. По некоторым данным попасть в заведение можно было только по приглашению. Этакий «кружок макраме» для богатых и знаменитых, сообщает телеграм-канал Mash.

Пока остается неизвестным, что думает по этому поводу сама Ольга. Но стоит отметить, что в период мирового карантина бизнес многих предпринимателей несет колоссальные финансовые потери.