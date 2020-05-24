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50-летний стриптизер Сергей Глушко , более известный как Тарзан, пригрозил кармическим возмездием журналистке, которая распространила его слова о безденежье артистов. Накануне СМИ распространили высказывание артиста, якобы заявившего следующее: «В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома и как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем». Однако на самом деле, утверждает Глушко, журналисты издания «Комсомольская правда» нагло переврали его слова.

«Журналистка задала мне вопросы и растворилась с улыбкой, а потом появился этот бред, который сейчас все муссируют, из-за на мою несчастную голову обрушился весь ваш праведный гнев. Я не знаю, что тут говорить. Ребята, это фейк. Это не первый случай, когда СМИ, а особенно «Комсомольская правда», делают это. Переврать, вырвать из контекста, вывернуть, извратить суть сказанного — в этом наши горе-журналисты преуспели. Еще раз: статья фейковая, я говорил вообще не так, в другом контексте, и вообще про другое. Я априори не мог сказать все, что мне приписывают», — заявил Тарзан.

Он подчеркивает, что приписываемые ему сегодня слова он не произносил. Глушко также призвал публику быть аккуратнее в суждении о других людях, основываясь на информации, которую публикуют СМИ — в частности, издание «Комсомольская правда». По мнению Тарзана, горе-писаки занимаются разжиганием розни, злобы между людьми. Вместе того, чтобы помогать и сплотить людей в такой тяжелый момент, журналисты делают такие «гадостные, мерзотные» вещи. Муж Наташи Королевой посоветовал перевравшей его слова журналистке быть осмотрительнее, потому что кармическая месть не минует никого.

«То, что Вы сделали, ну… Бог вам судья. Я желаю Вам всяческого здоровья, но я Вас умоляю: будьте аккуратны. Потому что карму ещё никто не отменял. Если вас ещё за эти два дня молнией нигде не раскорячило, я извиняюсь за выражение, то очень хорошо. Написав этот бред про меня, вы сами обрекаете себя. Будьте аккуратны. Вам за всё воздастся»,

— пригрозил Глушко, добавив, что он всегда пытается помогать детям и простым людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.