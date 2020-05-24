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«Его неправильно поняли»: Эдгард Запашный заступился за Пригожина 

Вечерняя Москва 5 часов назад
«Неправильно поняли»: Запашный заступился за Пригожина
Фото: Вечерняя Москва
Большинство СМИ и критиков очень поверхностно оценили слова Иосифа Пригожина о том, что из-за пандемии артисты сегодня бедствуют. Такое мнение в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» высказал дрессировщик и гендиректор Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.
— Я–то как раз понимаю, что имел ввиду Иосиф, — признался он. — Слово артист не подразумевает только Глушко или Валерию. Пригожин капнул гораздо глубже. И говорил о всех деятелях искусства, которые разбросаны по всей нашей огромной стране, — убежден дрессировщик.
Запашный отметил, что в каждом российском городе существует огромное количество театров, ДК и культурных учреждений, где трудятся люди, которые в хорошие времена не зарабатывают больших денег, а сейчас для них и вовсе наступило настоящее безденежье.
— И они, как и многие наши граждане сегодня испытывают большие финансовые сложности. Им не хватает не то, чтобы на свое содержание, а на поддержку собственной семьи, — подчеркнул Эдгар.
Собеседник издания также отметил, что из-за отсутствия концертных программ, большое количество артистов цирка ушли работать в курьерские службы и другие сферы услуг, чтобы не остаться без средств.
Запашный также добавил, что СМИ неправильно интерпретировали слова музыкального продюсера, вырвав из контекста главную мысль.
— Его просто неправильно поняли, — заключил Запашный.
Напомним, Пригожин ранее рассказал о том, что сейчас многие артисты остались без возможности зарабатывать. В ужасном состоянии оказались танцоры, музыканты, театралы и цирковые деятели, вкладывающие огромные деньги в покупку костюмов, инструментов и реквизита.
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Звёзды , Эдгард Запашный , Иосиф Пригожин
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