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«Он заразился от своего руководителя»: Светлана Моргунова высказалась после смерти сына 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Моргунова высказалась после смерти сына
Фото: Teleprogramma.pro
Диктор Светлана Моргунова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ прокомментировала смерть своего единственного сына Максима. Как известно, телеведущий умер от коронавируса. Он лечился дома. Трагедии ничего не предвещало. Максиму Моргунову было всего 52 года/Кадр из программы "Ты не поверишь!"
«Мой родной любимый сын. Я еще в три часа дня с ним разговаривала, а вскоре его не стало. Ой, я не могу, не могу. Я очень плохо себя чувствую. Он заразился коронавирусом от своего руководителя Игоря. Они ехали в одной машине».
Светлана Моргунова Как отметила Светлана Моргунова, ее сын не занимался самолечением, как многие пишут. Мужчина с точностью выполнял все предписания врачей, которые его навещали.
Отметим, что переживает за подругу ее коллега телеведущая Ангелина Вовк.
«Последний раз я видела Светлану Моргунову на похоронах Иосифа Кобзона. Она с ним дружила. Насколько я знаю, в последние годы Моргунова пила. Ей предлагали помощь. Я не знаю, воспользовалась ли она ей», — заметила Ангелина Вовк.
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Звёзды , Иосиф Кобзон , Светлана Моргунова , Ангелина Вовк , НТВ
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