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Эмили Ратаковски снялась в бикини собственного бренда на природе 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Ратаковски снялась в бикини собственного бренда
Фото: @emrata
Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски поделилась откровенной серией снимков в купальнике собственного бренда нижнего белья Inamorata. Фотографии появились на ее странице в Instagram.
28-летняя знаменитость попозировала стоя в реке в коричневом бикини модели Las Olas и черной кепке. Стоимость комплекта на сайте марки составляет 150 долларов (10 595 рублей).
На другом размещенном кадре Ратаковски запечатлена вместе с супругом Себастьяном Беар-Макклардом, который держит ее на руках. Он снялся в шортах из новой коллекции Inamorata за 205 долларов (14,4 тысячи рублей). Актриса также поделилась снимком своего пса по кличке Коломбо.
@emrata
Подписчики Ратаковски восхитились ее внешним видом в комментариях под публикацией, набравшей больше миллиона лайков. «Вы такие милые!», «Самая горячая девушка», «После твоих фото я положила пачку чипсов», «Не знаю, что лучше: ты или природа», «Обожаю тебя», — высказывались поклонники.
Ранее Эмили Ратаковски станцевала перед мужем в купальнике на карантине. На опубликованном ролике она танцует танцует перед Беар-Макклардом на фоне бассейна в бикини со змеиным принтом. «Он знает, как подбодрить меня», — подписала публикацию знаменитость.
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