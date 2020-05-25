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Лобода показала настоящее лицо без вмешательств 

Диана Товсепова 3 часа назад
Певицу Светлану Лободу не раз обвиняли в использовании фотошопа на своих снимках в Instagram, но сейчас звезда опубликовала фото своего лица без каких-либо вмешательств.
@lobodaofficial
"Решила показать фото без ретуши. Посвежела, помолодела, благодаря здоровому режиму и полноценному сну, вроде никаких изменений не обнаружено. Спасибо родителям за гены, а также ретушерам за особое старание", — подписала снимок Светлана.
По словам звезды, иногда ее снимки на самом деле обрабатывают ретушеры с "особым старанием, которое приводит к неутихающим слухам о слабости", которую она якобы питает к пластическим хирургам
А на этой фотографии, как отмечает Лобода, видна ее красота, за которую надо благодарить только особые гены и долгожданный отдых на самоизоляции.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как в Сети нашли интимное фото финалистки шоу "Холостяк".
Звёзды , Видео , Светлана Лобода
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