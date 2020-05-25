Певицу Светлану Лободу не раз обвиняли в использовании фотошопа на своих снимках в Instagram, но сейчас звезда опубликовала фото своего лица без каких-либо вмешательств.

@lobodaofficial

"Решила показать фото без ретуши. Посвежела, помолодела, благодаря здоровому режиму и полноценному сну, вроде никаких изменений не обнаружено. Спасибо родителям за гены, а также ретушерам за особое старание", — подписала снимок Светлана.

По словам звезды, иногда ее снимки на самом деле обрабатывают ретушеры с "особым старанием, которое приводит к неутихающим слухам о слабости", которую она якобы питает к пластическим хирургам

А на этой фотографии, как отмечает Лобода, видна ее красота, за которую надо благодарить только особые гены и долгожданный отдых на самоизоляции.