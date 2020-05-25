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Звезды, которые умерли от коронавируса 

Елизавета Назарова 4 часа назад
Пандемия коронавируса в мире еще не закончилась. Болезнь, от которой погибают люди, поразила многие страны. Для многих она стала смертельной, и звезды — не исключение. "Рамблер" собрал всех знаменитостей, которые погибли от COVID-19.

Лючия Бозе

Итальянская актриса была претенденткой на победу в "Мисс Италия", снималась у именитых режиссеров: Де Сантиса, Феллини и братьев Тавиани. Она открыла музей ангелов в Турегано, где собрала работы современных художников, изображающие ангелов. Актриса продолжала работать до 2013 года. 23 марта она скончалась в возрасте 89 лет в Испании от пневмонии, вызванной коронавирусом.

Серджио Росси

Wikipedia.org
Женщины знают этого дизайнера благодаря его обуви. О лодочках от него когда-то мечтала почти каждая женщина. Именно его бренд прославил итальянскую обувь и качество мастеров. В то время, когда коронавирус только пришел в Италию, бренд дизайнера заявил, что будет перечислять все средства от продажи онлайн на борьбу с COVID-19. Сам дизайнер не смог перенести эту болезнь, его не стало второго апреля на 85-м году жизни.

Адам Шлезингер

Певец известен благодаря тому, что писал музыку для многих фильмов и театральных постановок. Его произведения можно услышать во многих картинах и шоу, начиная от "Улицы Сезам" и заканчивая "Очень страшным кино". Он был награжден "Эмми" и "Грэмми" за некоторые саундтреки. Он умер 1 апреля в Нью-Йорке. Ему было 52 года.

Ли Фьерро

Кадр из фильма "Челюсти"
Наибольшую популярность актриса получила благодаря съемкам в фильме "Челюсти" и его продолжениях. Также она появлялась как камео в сериале "Правдивая Голливудская история". Близкие актрисы сообщили, что последнее время женщина проживала в пансионате для пенсионеров. 6 апреля в возрасте 91 года она скончалась в Огайо из-за последствий коронавируса.
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