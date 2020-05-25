Успенская опубликовала фото с Бабкиной после выписки 

Популярная певица Любовь Успенская на своей странице в Instagram опубликовала фото с народной артисткой РСФСР Надеждой Бабкиной, которая недавно оправилась после тяжелой болезни. Звезды отечественного шоу-бизнеса принимали участие в телевизионной программе «Сегодня вечером» на Первом канале. Позже закулисное фото было выложено в социальной сети исполнительницы шансона.

@uspenskayalubov_official

В комментариях к посту интернет-пользователи восхитились красотой Успенской и Бабкиной.

В начале апреля Надежда Бабкина была госпитализирована с двусторонним воспалением легких. Медики диагностировали у певицы тяжелую форму пневмонии, у нее было поражено 80 процентов легких. Но Надежда Георгиевна узнала об этом, только когда ее переводили из реанимационного отделения в обычную палату.

Бабкина уже выписалась из больницы и вместе с сыном проходит реабилитацию в одном из подмосковных госпиталей. По словам 70-летней артистки, она хорошо себя чувствует и продолжает активно работать.