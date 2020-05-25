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Стало известно об истинном состоянии Бориса Моисеева 

Teleprogramma.pro 41 минуту назад
Стало известно об истинном состоянии Моисеева
Фото: Teleprogramma.pro
Недавно продюсер Андрей Разин огорошил рассказом о 66-летнем Борисе Моисееве, перенесшим инсульт. По его словам, звезда мало кого узнает и испытывает проблемы с памятью. Представитель музыканта, ушедшего со сцены, опроверг эту информацию.
«Он в полном сознании, этим летом должен начать писать свою вторую книгу. Первая была «Птичка: живой звук», с названием второй пока не определился», — рассказал он КП.
По его словам, Моисеев ведет образ жизни обычного пенсионера, занимается своим здоровьем и ждет окончания режима самоизоляции, чтобы отправиться на фестиваль Вайкуле в Юрмалу. Его пригласили туда в качестве почетного гостя.
Сплетни о своем не лучшем состоянии и бедности Борис Михайлович воспринимает болезненно и каждый раз переживает. Но оправдываться в социальных сетях не собирается — принципиально. Артист сохранил свою профессиональную гордость.
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Звёзды , Борис Моисеев , Андрей Разин
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