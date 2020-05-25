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Раскрыт секрет прически Елизаветы II во время самоизоляции 

Lenta.ru 1 час назад
Раскрыт секрет прически Елизаветы II на самоизоляции
Фото: Lenta.ru
Личный парикмахер раскрыл секрет прически королевы Великобритании во время режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса. Его слова приводит The Sun.
Оказалось, что Елизавета II уже не в первый раз занимается укладкой волос самостоятельно, если рядом нет специалиста. По словам ее парикмахера Яна Кармайкла (Ian Carmichael), королева каждый год сама делает себе прически, когда уезжает на летний отдых в замок Балморал.
«Королева уже привыкла самостоятельно заниматься своими волосами. Она моет их, сушит и формирует укладку — и у нее хорошо получается! Она очень опытная и точно знает, что нужно делать»,
— пояснил Кармайкл, который работает с Елизаветой II на протяжении 23 лет.
По информации издания, иногда королеве помогает ее стилистка Анжела Келли (Angela Kelly). Однако также отмечается, что Елизавета II и сама «отлично справляется, поскольку обычно ее укладки просты в исполнении».
«Ян восхищается королевой и огорчается из-за того, что не может посещать ее в сложившейся ситуации»,
— подчеркивают представители Виндзорского замка и добавляют, что Елизавета II — любимая клиентка парикмахера, и обычно он приезжает к ней как минимум раз в неделю.
В апреле в цвете губной помады королевы Великобритании, которая обратилась к нации в связи с пандемией коронавируса, обнаружили тайный отсыл. Журналисты считают, что для трансляции она накрасила губы помадой оранжевого оттенка, чтобы «повысить моральный дух» общества. Известно, что Елизавета II предпочитает косметические бренды Elizabeth Arden и Clarins.
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