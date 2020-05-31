Российские звезды, получившие тюремный срок 

Кумиры тысяч людей нередко становятся для своих поклонников примерами для подражания. Вот только настоящая жизнь знаменитостей подчас значительно отличается от той, которую хочется повторить. Как минимум потому, что многие звезды в свое время оказались на скамье подсудимых. И отнюдь не просто так. Кто из российских звезд получил тюремный срок? Расскажет "Рамблер".

Юрий Айзеншпис

Благодаря знаменитому продюсеру на российской сцене появились такие звезды, как группа "Кино" и Дима Билан . Вот только карьера Айзеншписа пошла в гору лишь после того, как он завязал с криминалом.

В общей сложности продюсер провел в тюрьме 17 лет. В 24 года его осудили за хранение валюты и контрабанду и посадили на 10 лет. Спустя 7 лет он освободился по УДО, но не надолго: вскоре Юрий попался на очередной махинации с поддельными долларами. Вот только в мордовской колонии его участи могли позавидовать многие тюремщики: там он руководил сборочным цехом из 300 человек, имел собственный кабинет и даже зарабатывал неплохие деньги.

Оказавшись на свободе, Айзеншпис взялся за старое и вскоре его чуть ли не посадили за "фарцовку" импортной одеждой. Юрий провел в следственном изоляторе полтора года, но началась перестройка и "уголовника" отправили на свободу.

"Кабачок "13 стульев"", "Дружная семейка", "Моя прекрасная няня" — это лишь несколько известных картин, где вы могли видеть Долинского. Всю свою жизнь артист посвятил актерской карьере в театре и кино, но были в его жизни и тяжелые времена, когда заниматься любимым делом было невозможно. В 70-х Долинский был осужден за "валютные махинации", из-за чего провел в тюрьме почти пять лет (один год в изоляторе, и четыре года срока). В 1977 году Владимир вышел на свободу и вернулся к работе в театре.

Помимо того, что сейчас Петренко является довольно популярным актером, он также Лауреат Государственной премии Российской Федерации и Лауреат премии ФСБ России . Кто бы мог подумать, что этот артист замешан в одном крайне неприятном инциденте.

В 1992 году 15-летнего Петренко арестовали за участие в убийстве. Один из товарищей Игоря задолжал крупную сумму, и чтобы не возвращать долг, решил расправиться с "кредитором". В одиночку проворачивать убийство ему не хотелось, поэтому он позвал на помощь друзей. Жертву застрелили, а в его квартире сымитировали ограбление. В 1997 году Петренко приговорили к 8 годам условно. Суд оказался снисходителен к Игорю из-за его юного возраста и положительных отзывов о нем из Щепкинского театрального училища. К тому же сам Петренко убийцей не был.