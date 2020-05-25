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Стало известно о реальном состоянии Моисеева 

Диана Товсепова 24 минуты назад
Стало известно о реальном состоянии Моисеева
Фото: РИА Новости
Не так давно продюсер Андрей Разин напугал всех рассказом о певце Борисе Моисееве, который перенес инсульт. По словам Разина, 66-летний артист испытывает большие проблемы с памятью и мало кого узнает.
Сейчас представитель музыканта опроверг эту информацию.
"Он в полном сознании, этим летом должен начать писать свою вторую книгу. Первая была "Птичка: живой звук", с названием второй пока не определился", — рассказал он СМИ.
При этом, Моисеев, по его словам, после ухода со сцены ведет жизнь вполне обычного пенсионера, а сейчас ждет окончания самоизоляции, занимаясь своим здоровьем. Артист даже планирует
отправиться на фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмалу в качестве почетного гостя.
Однако слухи о своей бедности и здоровье певец воспринимает болезненно и каждый раз переживает. Но объяснять что-то в соцсетях принципиально отказывается, потому как хранит свою профессиональную гордость.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, как актриса Татьяна Васильева сбежала из больницы после теста на COVID-19.
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Звёзды , Борис Моисеев , Андрей Разин , Татьяна Васильева , Лайма Вайкуле
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