Стало известно о реальном состоянии Моисеева 

Не так давно продюсер Андрей Разин напугал всех рассказом о певце Борисе Моисееве , который перенес инсульт. По словам Разина, 66-летний артист испытывает большие проблемы с памятью и мало кого узнает.

Сейчас представитель музыканта опроверг эту информацию.

"Он в полном сознании, этим летом должен начать писать свою вторую книгу. Первая была "Птичка: живой звук", с названием второй пока не определился", — рассказал он СМИ.

При этом, Моисеев, по его словам, после ухода со сцены ведет жизнь вполне обычного пенсионера, а сейчас ждет окончания самоизоляции, занимаясь своим здоровьем. Артист даже планирует

отправиться на фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмалу в качестве почетного гостя.

Однако слухи о своей бедности и здоровье певец воспринимает болезненно и каждый раз переживает. Но объяснять что-то в соцсетях принципиально отказывается, потому как хранит свою профессиональную гордость.