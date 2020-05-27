Знаменитости, чей брак распался во время пандемии 

«Всегда быть рядом не могут люди», — поется в знаменитой песне. А когда эти люди заперты наедине друг с другом во время самоизоляции, тем более. Для многих локдаун стал проверкой на прочность, и знаменитости не исключения: этой весной звездные браки затрещали по швам.

Союз, который казался просто идеальным, рухнул в феврале этого года. Однако подать заявление на расторжение брака актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце не смогли из-за начавшегося коронавируса и ряда ограничительных мер введенных государством.

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Некоторое время бывшие влюбленные проживали вместе на территории загородного дома, но вскоре Агата стала жаловаться на физическую агрессию со стороны Павла и его чрезмерное употребление спиртных напитков. На прошлой неделе Муцениеце сумела подать заявление на развод в суд. Актриса надеется решить вопрос раздела собственности максимально мирным путем. В то же время многие считают публичные признания Агаты — обычным пиар-ходом и возможностью стрясти с нерадивого, но знаменитого мужа побольше денег. Поживем — увидим.

Джиган и Оксана Самойлова

Еще одна семейная пара, которая казалась поклонникам воплощением сказочной истории. Но в марте Оксана Самойлова лично признала весь свой брак фейком, заявив, что муж обманывал ее и изменял ей.

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Подать на развод инстадива не смогла из-за пандемии и проблем Джигана со здоровьем, которые усугубили ситуацию в несколько раз. Рэпер выходил в прямой эфир в неадекватном состоянии, а затем попал в реабилитационный центр для наркозависимых. Самойлова с трудом приходит в себя после потрясений, но как-то комментировать свой развод отказывается. Однако в столичном суде, в который многодетная мать принесла заявление как только это стало возможно, сообщили, что Оксана намерена получить от Джигана в качестве алиментов 50% от всех его доходов. А это очень большие деньги.

После восьми лет отношений брат бывшего президента Франции и миллиардер по совместительству Оливье Саркози выставил на улицу свою супругу Мэри-Кейт Олсен.

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Огромная разница в возрасте ничуть не смущала пару многие годы, но свободолюбие американской актрисы стало невыносимо для консервативного француза. Во время пандемии Саркози выгнал жену из дома. Мэри-Кейт попыталась в оперативном порядке расторгнуть брак, но суд отказал ей в этой просьбе из-за распространения коронавируса. Теперь актриса всерьез опасается за свое имущество и здоровье, ведь у мужа не только есть доступ к ее деньгам, но и ее медицинской страховкой занимался именно он.

Эмин Агаларов и Алена Гаврилова

Еще одним неожиданным известием стал развод Эмина Агаларова и Алены Гавриловой. Конечно, свадьба красивого музыканта и бизнесмена разбила сердца миллионов девушек, но никто и подумать не мог, что брак рухнет меньше, чем через два года.

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Эмин сообщил о разводе в день рождения тещи, и Алена специально обратила внимание на этот не очень порядочный момент. Она отмечает, что разрыв стал для нее потрясением, и ей трудно взять себя в руки. Дочь, по словам, бывшей возлюбленной Агаларова, живет с ней, но углубляться в пикантные подробности бракоразводного процесса она не намеревается.

Поклонники Полины Гагариной уверены, что виной ее развода с Дмитрием Исхаковым стало ее участие в проекте «Голос». Якобы над музыкальным шоу нависло некое проклятье, ведь до Полины такая же участь постигла Ани Лорак и Пелагею.

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Впрочем, если абстрагироваться от мистики, то проблемы в семье блондинки явно начались давно, что видно даже по ее социальным сетям и частоте появления совместным с мужем снимков. В феврале Полина трогательно поздравила супруга с днем рождения, и вот всего пару месяцев спустя поклонников знаменитости ставит перед фактом: развод. Дескать, делить супруги ничего не будут, так как мудрая Гагарина позаботилась о брачном договоре, по которому Дмитрий ни на что из ею заработанного претендовать не может. Теперь фотографа, по мнению знатоков, ждет тяжелое время и экономия на всем. А Полина продолжает упорно хранить молчание, никак не комментируя свое (или не свое) решение уйти.

Вячеслав Дайчев и Александра Сивкова

Личный тренер Полины Гагариной Вячеслав Даичев пошел по ее стопам. Он так же решился на перемены в личной жизни в разгар пандемии.

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Мужчина ушел от беременной танцовщицы из шоу-балета Филиппа Киркорова Александры Сивковой к бывшей возлюбленной Тимати — Алексе, которая является его непосредственной подопечной в вопросах фитнеса. Подписчики Александры в шоке, ведь вскоре модели предстоит рожать, а отец ребенка ушел к другой. Алекса же, похоже, ничуть не смущена случившимся. Певица публикует фотографии с Вячеславом и признается ему в любви.

Меган Фокс и Брайан Остин Грин начали встречаться, когда актрисе едва исполнилось 18 лет.

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За это время знаменитости много раз заявляли о расставании: впервые это случилось в 2009 году, но вместо прекращения отношения Меган и Брайан решили пожениться. Свадьба состоялась в 2010, а спустя пять лет актриса вновь сообщила, что готовится к разводу. Неизвестно, как бы сложились отношения пары, но спустя полгода Меган родила третьего ребенка. Казалось, теперь супруги преодолели сложный период и больше не собираются расставаться, но нет. Несколько недель назад, не страшась карантина, Меган собрала пожитки и съехала из семейного особняка вместе с детьми. На безымянном пальце актрисы отсутствовало кольцо. Перестал носить символ брака и Брайан.

Это второй развод Сергея Жигунова и Веры Новиковой. Впервые от жены актер решился уйти к Анастасии Заворотнюк . Несколько лет кинопродюсер был доволен выбором, но вскоре отношения изжили себя, и Жигунов вернулся к бывшей жене, покаявшись и предложив ей венчание.

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Вторая свадьба состоялась не только в ЗАГСе, но и в храме. Однако это не остановило Жигунова, когда ему повстречалась почти полная копия бывшей возлюбленной. Журналист Виктория Ворожбит невероятно похожа на Заворотнюк, что стало предметом едких шуток в сети. Впрочем, Жигунов давно привык не реагировать на критику. Артист счастлив и вроде как не намерен судиться с Верой Семеновной из-за совместно нажитого. А может, все дело в карантине, и суд все-таки состоится?