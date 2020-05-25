Миро разнесла Рудковскую и Кудрявцеву

Она назвала звезд российского шоу-бизнеса "бабками". По мнению Миро, они заметно постарели, но "остались верны своим образам из «нулевых»". За последние 15-20 лет их образы совсем не изменились.

"Обе бабки жестко не в тренде. Обрюзгшие, нестильные, и зубы у них какие-то грязные. Но обе барахтаются в отчаянной надежде, что фильтры их спасут", — написала Миро.

По словам блогера, Рудковская десятилетиями носит платья "девочки-припевочки" и прическу из 90-х, как у Татьяны Овсиенко из группы "Мираж".

"Не девочка уже, а самая настоящая бабушка с потухшим взглядом. Но нет: пытается под стать молодому мужу скакать! Раньше хоть во взгляде что-то было, а сейчас — климакс и ничего больше".

Также, по мнению Миро, выглядит Лера Кудрявцева.