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«Обе бабки жестко не в тренде»: Миро разнесла Рудковскую и Кудрявцеву 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Миро разнесла Рудковскую и Кудрявцеву
Фото: globallookpress.com
Блогер Лена Миро сравнила телеведущую Леру Кудрявцеву и продюсера Яну Рудковскую.
Она назвала звезд российского шоу-бизнеса "бабками". По мнению Миро, они заметно постарели, но "остались верны своим образам из «нулевых»". За последние 15-20 лет их образы совсем не изменились.
"Обе бабки жестко не в тренде. Обрюзгшие, нестильные, и зубы у них какие-то грязные. Но обе барахтаются в отчаянной надежде, что фильтры их спасут", — написала Миро.
По словам блогера, Рудковская десятилетиями носит платья "девочки-припевочки" и прическу из 90-х, как у Татьяны Овсиенко из группы "Мираж".
"Не девочка уже, а самая настоящая бабушка с потухшим взглядом. Но нет: пытается под стать молодому мужу скакать! Раньше хоть во взгляде что-то было, а сейчас — климакс и ничего больше".
Также, по мнению Миро, выглядит Лера Кудрявцева.
"Что в «нулевые» выдавливала из себя вам пергидрольную вамп а-ля Памела Андерсон, что сейчас. Только вот взгляд-то уже старушечий, как, впрочем, и кожа, и образ мыслей".
Ранее "Рамблер" рассказывал, что блогерша разнесла русских мужчин и женщин.
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Женский форум
Звёзды , Яна Рудковская , Татьяна Овсиенко , Памела Андерсон , Лера Кудрявцева
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