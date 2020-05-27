Ирина Шейк поделилась нескромным фото 

Пока поклонники гадают, какой мужчина занимает мысли Ирины Шейк — Вито Шнабель или экс-возлюбленный Брэдли Купер, — российская супермодель хранит таинственное молчание и радует откровенными образами.
После выхода в платье с умопомрачительно высоким разрезом, Ирина поделилась с подписчиками еще одним смелым аутфитом.
Шейк примерила изумрудный топ от Falconeri, который намерена выгуливать летом после снятия карантина.
@irinashayk
Фолловеры пришли во восторг от глубокого декольте, подчеркнувшего грудь модели, и попросили почаще публиковать подобные кадры.