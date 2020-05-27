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Ирина Шейк поделилась нескромным фото 

Harper’s Bazaar и ещё 1 1 час назад
Ирина Шейк поделилась нескромным фото
Фото: @irinashayk
Пока поклонники гадают, какой мужчина занимает мысли Ирины Шейк — Вито Шнабель или экс-возлюбленный Брэдли Купер, — российская супермодель хранит таинственное молчание и радует откровенными образами.
После выхода в платье с умопомрачительно высоким разрезом, Ирина поделилась с подписчиками еще одним смелым аутфитом.
Шейк примерила изумрудный топ от Falconeri, который намерена выгуливать летом после снятия карантина.
@irinashayk
Фолловеры пришли во восторг от глубокого декольте, подчеркнувшего грудь модели, и попросили почаще публиковать подобные кадры.
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Звёзды , Брэдли Купер , Ирина Шейк
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