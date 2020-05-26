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Фото Леди Гаги в обнажающем тело топе обрадовало ее подписчиков 

Lenta.ru 8 часов назад
Фото Леди Гаги в топе обрадовало ее подписчиков
Фото: @ladygaga
Популярная американская певица и актриса Леди Гага опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в откровенной одежде. Селфи появилось в ее Instagram-аккаунте.
34-летняя певица попозировала в розовом парике и черном топе, украшенном цепью и частично обнажающем ее тело. В описании поста она привела строчку из песни Rain On Me, которая входит в ее новый альбом Chromatica.
В том же самом наряде Гага сфотографировалась для Instagram-сторис.
@ladygaga
Подписчиков обрадовала публикация знаменитости и они похвалили ее внешний вид в комментариях. «Прекрасно выглядишь, розовый цвет тебе к лицу», «Слишком горячая!», «Ты очень необычная и как всегда вдохновляешь», «Мне нравится каждая деталь этого фото», — писали они в комментариях под снимком, который набрал почти два миллиона лайков.
В апреле Леди Гага приняла участие в фотосессии для журнала Instyle, во время которой она позировала в пиджаке на голое тело. На размещенном кадре она стояла на улице, держа руки на поясе, в черном платье длины макси и удлиненном пиджаке того же цвета. Образ певицы дополнили прозрачная маска для лица и плетеный ободок.
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