Кто был первым мужем Анжелики Варум 

Анжелика Варум и Леонид Агутин — кажется, что эти два имени всегда стояли рядом, ведь музыканты вместе уже много лет, и это союз не только семейный, но и творческий.

А ведь Леонид — второй муж Анжелики. Первым был одноклассник Максим. Да и Анжелика тогда носила другое имя…

Львовская красавица Маша

Когда-то будущую звезду звали Марией, а не Анжеликой. Еще в раннем детстве девочка познакомилась и подружилась с мальчиком Максимом. Шли годы, они учились в одном классе, сидели за одной партой…

А потом мальчик и девочка повзрослели. И поняли: то, что их связывает, — не просто дружба. Влюбленные Маша и Максим подолгу гуляли по Львову, целовались и обещали любить друг друга всегда.

Дождалась из армии

Вскоре после выпускного вечера Максим ушел в армию, и Маша ждала любимого, несмотря на недовольство родителей, — им казалось, что Максим неподходящая партия для их талантливой девочки.

После возвращения Максима влюбленные отправились в Москву. Максим делал все для того, чтобы исполнилась мечта его любимой — стать знаменитой певицей.

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Поначалу будущая звезда выступала на подпевках, затем начала строить сольную карьеру, и все это время Максим обеспечивал ей успех — был и костюмером, и осветителем, и фотографом.

Была Машей — стала Анжеликой

Конечно, на пути к славе не обошлось без помощи папы — Юрия Варума, известного музыкального продюсера. Было бы странно, если бы он не помог родной дочери достичь успеха. Правда, начинать девушке пришлось с перемены имени.

Дело в том, что первая пластинка Варум записывалась на студии «Гала рекордс», а перед этим там же вышла пластинка Маши Распутиной. И продюсеры Варум решили: вторая Маша не «зайдет». И тогда был придуман звучный псевдоним — Анжелика Варум.

Самое интересное, что и Маша Распутина записывалась под псевдонимом. Ее настоящее имя — Алла Агеева . Но сегодня уже вряд ли кто-то об этом помнит.

Слава, популярность и новый избранник

Музыкальная карьера Анжелики складывалась достаточно успешно. Ее начали узнавать, ее песни постоянно звучали в эфире… Максим по-прежнему был рядом.

Рассказывают, что, становясь популярной, Анжелика все больше отдалялась от мужа — даже представляла его окружающим как водителя или охранника.

Как бы там ни было, но они прожили в законном браке 8 лет. А потом в жизни Анжелики появился талантливый молодой композитор и исполнитель Леонид Агутин. Они записали несколько песен, начали петь дуэтом… И вскоре творческий тандем перерос в романтический союз.

Ничто не мешало Анжелике развестись с Максимом — детей у них не было. А через некоторое время она забеременела от Леонида и родила дочку, которую назвали Елизаветой. Через год после рождения дочки, в 2000 году, Анжелика и Леонид официально стали мужем и женой.

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Что было дальше — знает вся страна. Варум и Агутин — крепкая семейная пара, которую много раз «разводили» поклонники и хейтеры, но которая, несмотря на все житейские бури, продолжает оставаться вместе и радовать нас новыми песнями.

С Максимом, своей первой любовью, Анжелика не общается — «не сложилось», по ее словам. Впрочем, друг о друге и Анжелика, и Максим всегда говорят только хорошее — у обоих остались теплые воспоминания о первом браке.

Максим женился, у него двое детей, и, по всей видимости, никакой обиды на бывшую супругу у него нет.

Мы поздравляем Анжелику Варум с днем рождения и желаем и дальше оставаться такой же мудрой и прекрасной женщиной, как сейчас, и получать радость от творчества и общения с близкими!