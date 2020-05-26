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Гузеева поучила женщин любить мужчин 

Екатерина Ёлкина 3 часа назад
Гузеева поучила женщин любить мужчин
Фото: Кадр из передачи "Давай поженимся"
В новом выпуске передачи "Давай поженимся!" не обошлось без ценных советов Ларисы Гузеевой.
На этот раз гостьей передачи стала 28-летняя невеста Александра, которая работает визажистом и дает уроки макияжа в одной из популярных московских школ. На передаче девушка не смогла выйти из роли "училки", за что получила едкий комментарий Ларисы Гузеевой.
Девушка приготовила сюрприз жениху, по условиям, она ему помогала составить модный образ и попутно давала советы. Жениху не очень понравилось, как она это делала.
"Так себе. Не люблю, когда мной руководят", — дал оценку происходящему жених.
Его поддержала Лариса Гузеева:
"Ни один мужчина не любит!"
И все же она смогла найти хорошие качества в невесте и сказала, что жена из нее может получиться хорошая. Тем не менее жених выбрал другую невесту.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Гузееву поразила оседлавшая жениха невеста.
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Звёзды , Лариса Гузеева
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