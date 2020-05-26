Как выглядит младшая сестра Кейт Мосс 

Лотти Мосс — младшая сводная сестра британской супермодели Кейт Мосс . Девушке 22 года, и она тоже стала моделью. "Рамблер" собрал галерею снимков юной звезды.

Свою модельную карьеру Лотти Мосс начала, когда ей было 16 лет. За шесть лет лет она заключила контракты с крупными модными домами. На публике Лотти Мосс часто появляется в вызывающих нарядах. А пока светские мероприятия сменились самоизоляцией дома, она активно публикует снимки в полуобнаженном виде в своем Instagram-аккаунте: во дворе дома в купальнике или в своей спальне. Правда блистать своей фигурой в или без одежды в Сети Мосс-младшая любила и до пандемии.

Лотти Мосс не сильно похожа на свою старшую сестру. Недавно модель призналась, что сделала, как минимум, две пластические операции: она увеличила себе грудь и губы.