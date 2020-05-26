Продюсер Иосиф Пригожин резко ответил музыканту Сергею Шнурову на своей странице в Instagram. Поводом послужило стихотворение, которое артист опубликовал на своей странице несколькими днями ранее.
Пригожин упрекнул Шнурова в попытке заполучить народные симпатии и отметил, что на самом деле у него нет ничего общего с народом, кроме любви к трем веселым буквам.
"Вообще ничего святого нет. Так даже шпана уличная себя не ведет. По понятиям, ты далеко не красавчик", — отметил он.
Последней каплей для продюсера стало то, что Шнуров затронул его жену певицу Валерию. Пригожин также отметил, что сам он жен Шнурова не трогал.
"А за то, что вмешиваешь сюда Леру, у меня с тобой будет отдельный мужской разговор. Ты не прав, старикашка", — написал продюсер.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Шнуров обещает Пригожину с женой сосиски.