Продюсер Иосиф Пригожин резко ответил музыканту Сергею Шнурову на своей странице в Instagram. Поводом послужило стихотворение, которое артист опубликовал на своей странице несколькими днями ранее.

Пригожин упрекнул Шнурова в попытке заполучить народные симпатии и отметил, что на самом деле у него нет ничего общего с народом, кроме любви к трем веселым буквам.

"Вообще ничего святого нет. Так даже шпана уличная себя не ведет. По понятиям, ты далеко не красавчик", — отметил он.

Последней каплей для продюсера стало то, что Шнуров затронул его жену певицу Валерию . Пригожин также отметил, что сам он жен Шнурова не трогал.