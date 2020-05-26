Наоми Кэмпбелл обнажила грудь в честь Дня Африки 

Супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл опубликовала старую фотографию без нижнего белья в честь Дня Африки и порадовала поклонников. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном кадре знаменитость позирует без бюстгальтера с черным украшением на шее, прикрывая часть обнаженной груди рукой. На бедрах Кэмпбелл повязана белая ткань, а на голову она надела тюрбан. Кроме того, в руках супермодель держит лук.

«Счастливого Дня Африки!»

— подписала публикацию Кэмпбелл, добавив хештег #NAOMIAFRICA.

@naomi

Подписчики восхитились ее внешним видом и написали об этом в комментариях под постом, который набрал больше 300 тысяч лайков. «Легендарное фото!», «И тебя с праздником, королева», «Очень красивая», «Ты мое вдохновение, Наоми», — высказывались фанаты.