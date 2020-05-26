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Наоми Кэмпбелл обнажила грудь в честь Дня Африки 

Lenta.ru 5 часов назад
Наоми Кэмпбелл обнажила грудь в честь Дня Африки
Фото: @naomi
Супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл опубликовала старую фотографию без нижнего белья в честь Дня Африки и порадовала поклонников. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.
На размещенном кадре знаменитость позирует без бюстгальтера с черным украшением на шее, прикрывая часть обнаженной груди рукой. На бедрах Кэмпбелл повязана белая ткань, а на голову она надела тюрбан. Кроме того, в руках супермодель держит лук.
«Счастливого Дня Африки!»
— подписала публикацию Кэмпбелл, добавив хештег #NAOMIAFRICA.
@naomi
Подписчики восхитились ее внешним видом и написали об этом в комментариях под постом, который набрал больше 300 тысяч лайков. «Легендарное фото!», «И тебя с праздником, королева», «Очень красивая», «Ты мое вдохновение, Наоми», — высказывались фанаты.
Автором съемки 94-го года выступил французский модный фотограф Патрик Демаршелье (Patrick Demarchelier), который работал с такими мировыми знаменитостями, как принцесса Диана, Леонардо ДиКаприо, Белла Хадид, Линда Евангелиста и Кара Делевинь.
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Звёзды , Линда Евангелиста , Патрик Демаршелье , Наоми Кэмпбелл , Кара Делевинь , Белла Хадид , Леонардо ДиКаприо
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