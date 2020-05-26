Через 3 месяца после трагической гибели мужа, Катерина осуществила давнюю мечту и увеличила грудь. За этот поступок ее осудили подписчики, а Teleprogramma.pro нашла научный ответ на вопрос «зачем?».

Аптечный провизор, популярная блоггерша, мама двоих детей и вдова Екатерина Диденко (звучит, как дополнение ко всем жизненным заслугам) решилась увеличить грудь.

Девушка, больше известная публике из-за трагической истории с сухим льдом, придумала новый способ приковать к себе взгляды. Девушка утверждает, что благословение на пластическую операцию она получила от покойного мужа еще при жизни, а теперь просто выполнила его волю.

Поступки Катерины показались журналистам Teleprogramma.pro настолько странными, что мы решили поговорить об этом с врачом-психиатром высшей категории Игорем Салынцевым.

Синдром отмены

— Сколько должно пройти времени, чтобы полностью принять ситуацию и восстановиться после трагедии?

— У всех это происходит по-разному. Депрессия может продолжаться не просто днями и неделями, а иногда и годами. Острый период длится около месяца.

Надо это время просто пережить. Когда трудно это сделать самому, то антидепрессанты помогают смягчить расстройство. Это называется синдром отмены.

Teleprogramma.pro

Но люди есть разные. Некоторые — легко переключаемые, подвижные и они куда-то стараются уехать, чтобы улучшить свое состояние. Это депрессия невротического уровня.

Не естественно

— Диденко аргументировала пластику груди тем, что ее на это благословил покойный муж. Говорит ли этот поступок о нарушении психики?

— ДА! Это тоже приспособление к ситуации, чтобы отвлечься. Но, конечно, такие поступки трудно оправдать. В любом случае это ей поможет переключиться. Но если говорить глубинно, то решать свои внутренние проблемы подобным образам не естественно.

Истерички превращаются в психопаток

— Катя буквально провоцирует травлю себя самой. Зачем она это делает?

— Некоторые истерички превращаются в психопаток истерического круга. Даже теряя близких они стараются выставить свое горе на всеобщее обозрение. Это подчеркивает ее индивидуализм, эгоцентризм, ее стержень истерической психопатки. Такие люди стараются завоевать доверие людей. Но со временем общество раскрывает и отдаляется от них.

Это патология характера

— До этого Диденко демонстрировала увеличенные губы, а теперь грудь… Психопатка — это диагноз или временное состояние?

— Психопат — это человек обладающий тяжелым и трудным характером, которым он мешает себе или окружающим. В этом есть его основная проблема. И эти черты характера тотальны и стабильны на протяжении всей жизни, но с возрастом они обостряются.

Становление такого характера происходит к 18-20 годам. Поэтому психопат — это патология характера, а не душевного расстройства. Можно сглаживать и компенсировать его. И этим занимаются психотерапевты и психиатры, которые приучают психопата поступать не столь резко и приспосабливаться к обществу.

Личное дело:

Игорь Салынцев — врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук, профессор Российской Академии Естественных Наук, врач высшей категории. Является ведущим специалистом нашей страны в области клинической гипнотерапии.

Защитил единогласно кандидатскую диссертацию по теме «Гипноз в диагностике и комплексном лечении небредовых ипоходрических расстройств эндогенно-процессуального происхождения», в данный момент работает над докторской диссертацией на тему «Психотерапия больных героиновой наркоманией». Автор 25 научных работ (из них 8 пособий для врачей), в том числе по гипнозу.