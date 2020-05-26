Имя Яны Рудковской , музыкального продюсера и супруги знаменитого фигуриста Евгения Плющенко , регулярно попадает в топ самых обсуждаемых новостей шоу-бизнеса. В середине мая эффектная блондинка стала участницей нового шоу Ксении Собчак «К барьеру», где отстаивала свое мнение на тему люкса, популярности и пиара в жизни.

Кроме того, Рудковская подчеркнуто кичится тем, что является вип-клиенткой люксовых брендов. Она с удовольствием хвастается своим внушительным гардеробом, а также публикует в Instagram различные luxury-эпизоды из своей жизни. Например, ежедневные фото роскошных завтраков.

Рудковская поблагодарила фолловеров за повышенный интерес к этой традиционной утренней рубрике и объявила, что именно благодаря этому празднует личный успех.

«Всем спасибо за пиар! Я подписала большой рекламный контракт даже на карантине, все не зря, все не зря))! Так что пишите, пишите и ещё раз пишите и говорите, капитализация от этого только растет. А я никому за это ничего не плачу! Люблю халяву, тем более когда она приносит такие дивиденды»

— написала Рудковская.