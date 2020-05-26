Рената Литвинова рассказала о сне с чипированием 

Актриса Рената Литвинова поделилась странным сном, который она увидела накануне. Его сюжет звезда описала у себя в Instagram.
Литвиновой приснился сон о чипировании, о котором последнее время часто рассуждают российские звезды.
"Мне сегодня приснился сон, что в меня вставили чип, и я его вырезаю из себя и пытаюсь переставить в свою удивленную кошку, у которой уже есть такой же…", — написала она в своем блоге.
Подписчики звезды по-разному отреагировали на запись Литвиновой. Одни сравнили ее с Викторией Боней, а другие заявили, что в мире смартфонов и социальных сетей никакое чипирование не нужно.
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