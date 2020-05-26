«Люблю халяву»

Продюсер Яна Рудковская рассказала о том, какую выгоду она получила от ненавистников. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

В последнее время звезду и ее семью часто обсуждают, но случается это в негативном ключе. Однако, судя по словам Рудковской, это ее совсем не расстраивает. Благодаря тому, что она популярна даже на карантине, она может подписывать выгодные рекламные контракты.