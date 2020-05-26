Продюсер Яна Рудковская рассказала о том, какую выгоду она получила от ненавистников. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.
В последнее время звезду и ее семью часто обсуждают, но случается это в негативном ключе. Однако, судя по словам Рудковской, это ее совсем не расстраивает. Благодаря тому, что она популярна даже на карантине, она может подписывать выгодные рекламные контракты.
"Всем спасибо за пиар! Я подписала большой рекламный контракт даже на карантине, все не зря, все не зря))! Так что пишите, пишите и еще раз пишите и говорите, капитализация от этого только растет. А я никому за это ничего не плачу! Люблю халяву, тем более когда она приносит такие дивиденды", — написала продюсер.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Рудковская извинилась за оскорбление чужого ребенка.