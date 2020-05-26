Вы не одиноки: 5 звезд, страдавших от акне 

WomanHit.ru показывает примеры добившихся признания людей, чтобы вы не стеснялись своей внешности.

Проблемы с кожей сопряжены со стрессом, особенно для юных девушек: им кажется, что никто не считает их привлекательными, и уж тем более не сможет полюбить. Мы призываем вас не ставить крест на своей борьбе с проблемой — выход есть всегда, только он требует от вас терпения и поступательных шагов на пути к здоровой коже. В поддержку тем, кто чувствует дискомфорт из-за ухудшения состояния кожи и обострения акне, WomanHit.ru составил список знаменитостей — они тоже прошли ваш путь.

Певица не раз признавалась, что страдает от акне, когда ее неудачные фото с концертов появлялись в Сети. Она прибегла к помощи врача — как видно, результаты впечатляющие. Как пишет «РГ», любимой процедурой у косметолога для Елены стал карбоновый пилинг. Отвечая в комментариях Инстаграма на вопрос подписчицы о необходимости покупки специализированной уходовой косметики, Темникова сказала, что тюбики «скорее не нужны! Почти все выкинула». Специальной диеты певица не придерживается, честно признаваясь, что любит поесть вредной еды — фастфуд, жирную и соленую пищу.

Селена Гомес

Артистка старается быть честной с поклонниками, выкладывая свои фото с минимальной обработкой, в отличие от большинства западных знаменитостей. Так в октябре 2019 она выложила в Инстаграм фото, на котором видны множественные высыпания на лице звезды. В интервью журналу Allure девушка призналась: большинство ее проблем с кожей объясняются тем, что во время выступлений певица подносит микрофон близко к подбородку. «Итак, подбородок — это всегда первая область, которую я лечу. После шоу я обычно надеваю маску и наношу увлажняющий крем на лицо».

Дуа Липа

Обладательница Грэмми нисколько не стесняется делиться с подписчиками естественными вещами — например, тем, как она ухаживает за кожей. В интервью изданию Stylist она отметила, что ее подход к борьбе с акне «очень методичен»: «Каждый вечер я снимаю макияж при помощи очищающего масла шиповника, затем пользуюсь кремом и применяю пробиотическую сыворотку». Однако на время карантина певица отошла от привычной рутины — в Инстаграм она пишет, что с удовольствием съела шоколадный торт и увлеклась готовкой других калорийных блюд.

Во время пребывания на острове Бали у девушки периодически выступали высыпания на лице, о чем она честно рассказывала в блоге. Чаще всего, как отмечала Айза, они были связаны с интенсивным макияжем, но иногда появлялись и из-за жары или других обстоятельств. Сейчас состояние кожи девушки идеальное, о чем говорят ее селфи без фильтров. Как владелица салона красоты, Айза строго следит за состоянием своей кожи и не забывает об уходе.

Несколько месяцев назад Виктория разместила в профиле ролик, как ее дочь Анджелина вредничает и говорит, что у мамы мейкап: «Она по-настоящему некрасиво выглядит, ужасно. Накрасила губы и обмазала все лицо, чтобы не было видно прыщей, отбелила зубы. А я ничего не делала!» В юности Боня действительно страдала от легкой формы акне, что типично для подростков — до сих пор девушка борется с периодически появляющимися высыпаниями в кабинете косметолога и путем домашнего ухода.