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«Вот это формы»: Настя Каменских в джинсах скинни исполнила соблазнительный танец живота 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Настя Каменских в самоизоляции сначала отметила день рождения, а на днях устроила романтик в честь годовщины со дня свадьбы. Певица нисколько не скучает в четырех стенах. Компанию ей составляет муж Потап, ради которого она неустанно меняет наряды. А также артистка не позволяет себе припускать тренировки. Ей удалось похудеть к свадьбе и теперь она всеми силами поддерживает форму.
Чаще всего поклонники видят Настю в элегантных платьях или откровенных купальниках. Но на карантине певица стала чаще представать в обычных повседневных образах. Так накануне девушка решила показать свою фигуру в облегающих джинсах скинни, которые она сочетала с вязаным кроп-топом. В таком наряде Каменских решила исполнить танце живота под знаменитый хит Шакиры. Артистка соблазнительно двигала бедрами в такт музыке и играла с волосами.
«Пробуди свою внутреннюю богиню», — написала звезда.
Поклонникам понравился посыл певицы. многие остались в восторге от ее фигуры, а другие от хореографических способностей.
«Джинсы шикарно сидят», «Эх, фортануло Потапу», «Классные джинсы», «Нереальная красота», «Вот это формы», «Очень пластичная», «Красотка», «Клеопатра» — прокомментировали пост подписчики.
К слову, даже после замужества Настя продолжила оголяться и носить откровенные наряды. Потап нисколько не против таких экспериментов супруги и во всем ее поддерживает.
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Звёзды , Настя Каменских , Шакира
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