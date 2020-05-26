Ратаковски выгуляла микро-бикини на природе 

Супермодель Эмили Ратаковски поделилась фотографией в крошечном бикини. Снимок был опубликован в Instagram.
Ратаковски выехала на природу вместе с мужем и собакой, а потом показала кадры с прогулки своим подписчикам. На одном фото можно увидеть ее собаку Коломбо, на другом она позирует с мужем, сидя у него на руках, а на третьей она демонстрирует бикини.
Модель надела красный купальник своего собственного бренда Inamorata и черную кепку. На кадре видно, что во время съемок Ратаковски стоит в воде.
@emrata
Поклонники звезды восхитились ее фигурой.
"Самая горячая девушка", "После твоих фото я отложила пачку чипсов", "Не знаю, что лучше: ты или природа", — написали они в комментариях.
Ранее "Рамблер" сообщал, что еще одна супермодель, Белла Хадид поделилась снимком в бикини.