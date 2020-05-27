«Запущенный» вид Брэда Питта поразил поклонников 

Фотографии с актером опубликовало издание Daily Mail.

На кадрах Питт запечатлен на улице американского города Малибу, штат Калифорния, вместе с басистом группы Red Hot Chili Peppers Майклом Бэлзари.

Daily Mail

Пользователей удивил внешний вид актера — заросшие волосы и рваные джинсы. «Он слишком стар для таких длинных волос», «Это какой-то бездомный», «Он всегда выглядит так, будто ему нужно принять ванну», — написали комментаторы.