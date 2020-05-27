Миддлтон «впала в ярость из-за переработок»

Кейт Миддлтон чувствует себя «уставшей и загнанной в ловушку» после того, как принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских полномочий, и ей пришлось взять на себя часть их обязанностей. Об этом сообщает издание Page Six.

Пожелавшая остаться неизвестной подруга Кейт Миддлтон утверждает, что герцогиня Кембриджская «впала в ярость из-за постоянных переработок».

«Разумеется, она улыбается и каждый раз одевается, подобающе случаю, но она всего этого не хочет», — утверждает источник.

«Она работает как генеральный директор какой-нибудь фирмы, который постоянно ездит по командировкам, но при этом у нее нет возможности брать отпуск или выстроить личные границы», — добавила подруга жены принца Уильяма

Несмотря на то, что сейчас большинство мероприятий отменились из-за пандемии коронавируса, герцогиня Кембриджская страдает из-за накопившихся негативных эмоций и последствий переработки.

«Кейт понимает, что единственное кредо королевской семьи — долг, долг, долг. В то время как герцоги Сассекские живут в постоянной неопределенности», — подчеркнула инсайдер.

Сообщения о разногласиях между Кейт Миддлтон и Меган Маркл неоднократно появлялись в прессе. По одной версии, конфликт начался во время подготовки к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. Согласно протоколу, подружки невесты должны были носить колготки, однако, так как стояла жаркая погода, герцогиня Сассекская разрешила им не надевать их. Это вызвало негодование Кейт Миддлтон и стало причиной ссоры.