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Кейт Миддлтон впала в ярость после отказа Меган Маркл от королевских полномочий 

Lenta.ru и ещё 10 1 час назад
Миддлтон «впала в ярость из-за переработок»
Фото: Globallookpress.com
Кейт Миддлтон чувствует себя «уставшей и загнанной в ловушку» после того, как принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских полномочий, и ей пришлось взять на себя часть их обязанностей. Об этом сообщает издание Page Six.
Пожелавшая остаться неизвестной подруга Кейт Миддлтон утверждает, что герцогиня Кембриджская «впала в ярость из-за постоянных переработок».
«Разумеется, она улыбается и каждый раз одевается, подобающе случаю, но она всего этого не хочет», — утверждает источник.
«Она работает как генеральный директор какой-нибудь фирмы, который постоянно ездит по командировкам, но при этом у нее нет возможности брать отпуск или выстроить личные границы», — добавила подруга жены принца Уильяма.
Несмотря на то, что сейчас большинство мероприятий отменились из-за пандемии коронавируса, герцогиня Кембриджская страдает из-за накопившихся негативных эмоций и последствий переработки.
«Кейт понимает, что единственное кредо королевской семьи — долг, долг, долг. В то время как герцоги Сассекские живут в постоянной неопределенности», — подчеркнула инсайдер.
Сообщения о разногласиях между Кейт Миддлтон и Меган Маркл неоднократно появлялись в прессе. По одной версии, конфликт начался во время подготовки к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. Согласно протоколу, подружки невесты должны были носить колготки, однако, так как стояла жаркая погода, герцогиня Сассекская разрешила им не надевать их. Это вызвало негодование Кейт Миддлтон и стало причиной ссоры.
С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal. В ближайшие 12 месяцев они смогут рассчитывать на помощь отца Гарри, принца Чарльза, который будет оплачивать расходы сына и невестки из личных средств.
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