Российские секс-символы в начале карьеры 

Герои нашей подборки уже давно влюбили в себя прекрасную половину населения России. Одни из них восхищают харизмой, а другие смазливой внешностью и горой мускулов.

После выхода в 2014 году сериала «Мажор» Павел Прилучный стал одним из самых желанных мужчин России. Хотя актер с легкостью может сыграть доброго и порядочного персонажа, роли мерзавцев и негодяев даются ему намного лучше.

WMJ.RU

До недавнего времени телезрительницы восхищались не только актерской игрой Прилучного, но и его крепкой семьей. Павел состоял в браке с Агатой Муцениеце , которая родила ему двух детей. Вот только в отношениях актеров оказалось все не так гладко. В марте 2020 года Агата рассказала о том, что муж злоупотребляет алкоголем, и подала на развод.

32-летний Милош Бикович популярен не только на своей родине в Сербии, но и в России. Актер известен благодаря таким проектам, как «Лед», «Духless», «Отель „Элеон“, „Гранд“ и „Балканский рубеж“.

WMJ.RU

К слову, сам Милош относится к званию секс-символа с равнодушием.

Сексуальность — неотъемлемая часть человеческой природы, но на нее сейчас делают большой упор. Конечно, приятно, когда тебя считают секс-символом, но это не самое главное для меня. Сейчас дефицит души, духовности, характера и традиционных ценностей. И я стараюсь развивать себя именно в этих категориях,

— говорил актер в интервью изданию InStyle.

Сашей Лусс. Чаще всего Милошу предлагают играть богатых и избалованных парней, но сам актер мечтает исполнить роль психопата-маньяка. О личной жизни актера ничего не известно, ранее он состоял в отношениях с Аглаей Тарасовой

Долгое время Данилу Козловского знали как безудержного сердцееда во многом благодаря его роли в фильме „Духless“.

WMJ.RU

Актер сыграл молодого топ-менеджера крупной компании, у которого было все: дорогая машина, деньги и роскошные женщины рядом. Примерно так выглядела и жизнь самого актера. На одной из вечеринок Козловский познакомился с Ольгой Зуевой . Правда, их первая встреча была совсем не романтичной. „У Оли была опухшая щека из-за проблем с зубом мудрости. Еще ее неудачно подстриг парикмахер: у нее была кривая челка. Кроме того, было очень холодно и она взяла у подруги пальто, которое было в два раза больше, чем надо. Она подготовилась к встрече“, — шутил он в передаче „2 Верник 2“. Тем не менее внутренняя харизма Зуевой покорила завидного жениха. С тех пор влюбленные не расставались. В марте 2020 года девушка родила от актера дочь.

31-летний Александр Петров до сих пор удивляется, когда его называют секс-символом. Звезда фильмов „Лед“, „Притяжение“, „Т-34“ и „Текст“ родился в простой семье и вырос в маленьком городке, мечтая стать футболистом. Правда, у судьбы на этот счет были свои планы.

WMJ.RU

За довольно небольшой срок из студента ГИТИСа Петров вырос в одного из самых востребованных актеров. К слову, персонажей Александр играет самых разных, начиная от полицейского с Рублевки, заканчивая Гоголем и даже танкистом. И во всех амплуа актер выглядит гармонично. Сердце этого красавца несвободно: он состоит в отношениях со Стасей Милославской . До нее артист встречался с Ириной Старшенбаум

Алексей Воробьев заявил о себе не только в России, но и за рубежом. Актер сыграл одну из главных ролей в американском сериале UnReal и в 2018 году блистал на ковровой дорожке в Лос-Анджелесе.

WMJ.RU

Воробьев много лет строит не только актерскую, но и музыкальную карьеру. В 2011 году он даже представлял Россию на конкурсе „Евровидение“, но показал один из самых низких результатов. В личной жизни у Алексея все не так стабильно, как в карьере. Воробьев не раз говорил в интервью, что ему сложно познакомиться с девушкой, особенно в США. Но актер мечтает встретить вторую половинку и разделить с ней свою жизнь.

Петр Федоров получил звание секс-символа, когда еще снимался в сериале „Клуб“ и эротическом триллере „Саранча“. Сейчас на его счету есть роли куда посерьезнее, но звезду „Дуэлянта“ и „Ледокола“ все чаще упоминают как самого желанного мужчину страны.

WMJ.RU

Кстати, на ковровых дорожках Петр блистает довольно редко, предпочитая тихую и спокойную жизнь вдали от вспышек фотокамер. В одном из интервью актер признался, что во время самоизоляции больше всего скучает по съемочным площадкам, незавершенным проектам и общению с коллегами.

Супруг Елизаветы Боярской покорил уже не одно девичье сердце. И как устоять перед актером, который чаще всего блистает в романтических комедиях как положительный и благородный персонаж?

WMJ.RU

Тем временем сам Максим Матвеев мечтал сыграть какого-нибудь злодея. Его мечта сбылась, когда актера утвердили на роль в детективном телесериале „Мосгаз“. В реальной жизни Матвеев — порядочный семьянин. Вместе с супругой он воспитывает двух сыновей Андрея и Григория.

Еще в 2010 году журнал Sex and the City признал экс-супруга Светланы Ходченковой одним из самых сексуальных мужчин России.

WMJ.RU

Владимир Яглыч позировал, обнажив накачанный торс. Прошло уже 10 лет, а актер до сих пор может похвастаться идеальным телом. Вот только очаровать этого красавца не получится: Владимир состоит в отношениях с актрисой Антониной Паперной и растит двух детей — дочь Еву и второго малыша, пол которого пока скрывает. Свободное от съемок время Яглыч любит проводить в спортивном зале.

У Риналя Мухаметова большой опыт съемок, но широкая публика узнала об актере после того, как он сыграл пришельца Хэкона в фильме „Притяжение“. После такого триумфа яркие роли не заставили себя ждать.

WMJ.RU

Последние из его работ „Кома“, „Москва влюбленная“ и „Вторжение“. У Мухаметова есть талант перевоплощений — он может сыграть и несуразного Стасика в комедии „Год культуры“, и предстать в образе юноши с синдромом ДЦП в картине „Временные трудности“. Актер состоит в браке с Сюзанной Акежевой. У супругов есть дочь Эвия.

Романа Курцына можно смело назвать главным бодибилдером современного российского кино.

WMJ.RU

WMJ.RU

Гора мускулов и безупречная физическая подготовка помогают актеру играть простых ребят, помешанных на спорте. Романа можно увидеть в фильмах „Я худею“, „Неидеальный мужчина“, „Гуляй, Вася!“ и других проектах. Актер женат на девушке по имени Анна.