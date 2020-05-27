Бузову заподозрили в романе с депутатом

Журналист Ирина Барышева рассказала о влиятельном покровителе певицы и телеведущей Ольги Бузовой из прошлого. В начале «нулевых» за ней ухаживал и дарил дорогие подарки тогдашний депутат от фракции ЛДПР Алексей Митрофанов.

Сейчас он скрывается от правосудия за рубежом. Против него было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в составе организованной группы».

Teleprogramma.pro

Как отметила Барышева, Бузова и Митрофанов много времени проводили вместе. Причем они не скрывали своих чувств. К примеру, депутат страстно обнимал Бузову. У нее, кстати, в то время была совсем другая прическа. Нынешняя звезда была яркой блондинкой и носила очки, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что сейчас у Ольги Бузовой новый кавалер — блогер Давид Манукян. Вместе они уже больше года. Звезда отмечала, что наконец-то обрела свое счастье.

Отметим, что не так давно Манукян заявил, что приобрел дорогую машину за 10 миллионов рублей. Еще одно его высказывание, которое вызывало широкое обсуждение — якобы у них с Бузовой все еще не было секса. Возможно, таким образом блогер просто шутил.