«Оставил многомиллионное состояние»

Третья жена Эдуарда Успенского, Элеонора Филина , высказалась о тирании писателя и рассказала, кому выгодно его защищать.

Не так давно старшая дочь автора Татьяна сделала шокирующее признание. Девушка сообщила о том, что ее отец был абьюзером и не чурался в семейной жизни ни психологического, ни физического насилия. Поводом для откровения послужила новость о том, что теперь литературная премия "Большая сказка" будет носить имя Успенского. По мнению Татьяны, отец этого не заслужил.

Чтобы доказать правдивость своих высказываний, наследница обратилась к третьей жене Успенского Элеоноре. В беседе с "Комсомольской правдой" экс-супруга писателя подтвердила, что не раз испытывала на себе его жестокость:

«То, что Эдуард Николаевич был тираном в семейной жизни — не новость».

Филина убеждена, что инициатором того, чтобы премия стала носить имя Успенского, была вторая и одновременно последняя супруга автора Елена Борисовна Успенская . После смерти писателя она получила щедрое наследство и теперь ей невыгодно обличать его: