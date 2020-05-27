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«Оставил многомиллионное состояние»: экс-жена Успенского рассказала, кому выгодно его защищать 

Мира Маркина 2 часа назад
«Оставил многомиллионное состояние»
Фото: РИА Новости
Третья жена Эдуарда Успенского, Элеонора Филина, высказалась о тирании писателя и рассказала, кому выгодно его защищать.
Не так давно старшая дочь автора Татьяна сделала шокирующее признание. Девушка сообщила о том, что ее отец был абьюзером и не чурался в семейной жизни ни психологического, ни физического насилия. Поводом для откровения послужила новость о том, что теперь литературная премия "Большая сказка" будет носить имя Успенского. По мнению Татьяны, отец этого не заслужил.
Чтобы доказать правдивость своих высказываний, наследница обратилась к третьей жене Успенского Элеоноре. В беседе с "Комсомольской правдой" экс-супруга писателя подтвердила, что не раз испытывала на себе его жестокость:
«То, что Эдуард Николаевич был тираном в семейной жизни — не новость».
Филина убеждена, что инициатором того, чтобы премия стала носить имя Успенского, была вторая и одновременно последняя супруга автора Елена Борисовна Успенская. После смерти писателя она получила щедрое наследство и теперь ей невыгодно обличать его:
"Он оставил своей вдове многомиллионное состояние. И не в рублях, а в долларах. Он много раз писал завещание, несколько раз переписывал его. Я ему говорила, что в этом завещании надо назвать всех: и детей, и его брата, и других родственников. Надо всем что-то оставить. Елена Борисовна другой человек. Поэтому в окончательном завещании Успенского указана только она. […]. Она получила от мужа несколько загородных домом, квартиры в центре Москвы, несколько квартир в Анапе и авторские права".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что дочь Успенского обвинила отца после смерти.
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Звёзды , Элеонора Филина , Елена Успенская , Комсомольская правда
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