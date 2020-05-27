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«Тянут все на себе»: Водонаева резко высказалась о возлюбленных Лорак и Гагариной 

Мира Маркина 2 часа назад
Водонаева пожалела Лорак и Гагарину
Фото: @alenavodonaeva
Алена Водонаева раскритиковала экс-супруга Ани Лорак и мужа Полины Гагариной.
В одном из интервью бывшая участница "Дома-2" призналась, что не жалеет о своем разводе со вторым мужем. По словам Водонаевой, ей стало скучно с Алексеем, — он перестал развиваться и начал пользоваться ее благосостоянием, чего она не могла терпеть.
Говоря о неудачном замужестве, Водонаева вспомнила браки певиц Ани Лорак и Полины Гагариной.
В 2019 году Лорак развелась с турецким предпринимателем Муратом Налчаджиоглу. Сейчас у артистки роман с 26-летним саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом.
Гагарина, в свою очередь, находится на грани разрыва с супругом Дмитрием Исхаковым, с которым они прожили в браке шесть лет. В эксклюзивном интервью порталу teleprogramma.pro светская львица Алена Кравец рассказала, что Исхаков и Гагарина уже два месяца живут порознь. По мнению Кравец, певице необходим гибкий и понимающий мужчина, который сможет совладать с ее сильным характером.
А вот по мнению Водонаевой, Лорак и Гагариной попросту попались инфантильные мужья. В конечном счете это привело к тому, что женщинам пришлось взять слишком много забот на себя:
"Тянут все на себе",
— заключила в беседе с 7days Водонаева.
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Звёзды , Мурат Налчаджиоглу , Алена Кравец , Полина Гагарина , Алена Водонаева , журнал "7 Дней"
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