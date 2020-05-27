Пелагея официально подала на развод с Телегиным

Певица Пелагея официально подала документы на развод со своим супругом хоккеистом Иваном Телегиным . В ближайшие дни будет назначена дата первого заседания по громкому процессу.

Интересно, что документы о расторжении брака исполнительница подала не на мировой участок, а на судебный. Из этого следует сделать вывод, что часть вопросов пара будет решать через своих адвокатов. В данном случае речь, скорее всего, идет о разделе имущества или об уплате алиментов.

Ранее Пелагея говорила, что никаких вопросов при разводе у них с Иваном Телегиным возникнуть не должно. Он остался жить в своем загородном доме, стоимость которого оценивается в 75 миллионов рублей. Певице же осталась ее московская квартира. Кроме того, с ней живет дочь от Телегина Таисия.