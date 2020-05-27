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Гагарина прервала молчание после слухов о разводе 

Мира Маркина 1 час назад
Гагарина прервала молчание после слухов о разводе
Фото: РИА Новости
Полина Гагарина прервала молчание после известий о разводе. Не так давно СМИ сообщили о том, что спустя шесть лет брака певица расстается с фотографом Дмитрием Исхаковым.
26 мая Гагарина опубликовала пост в Instagram, в котором сообщила, что в ее жизни наступил непростой период:
"Я очень благодарна этому времени, несмотря на то, что для многих оно действительно стало непростым. Я желаю всем обрести новую энергию, удачу и возможности. Удивительно открывать себя, удивительно открывать людей вокруг. Давайте вернёмся лучшими в новый мир!".
Артистка надеялась, что карантин на фоне пандемии COVID-19 отменят спустя две недели, однако этого не произошло. Гагарина призналась, что сейчас ее гастрольная деятельность "стоит на паузе", но благодаря этому у нее появилось свободное время, которого раньше крайне не хватало.
Подписчики звезды подумали, что таким образом она высказалась и о своем грядущем разводе с Дмитрием Исхаковым.
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Звёзды , Полина Гагарина
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