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Молодая возлюбленная Жигунова прокомментировала свое разительное сходство с Заворотнюк 

WMJ.ru и ещё 6 2 часа назад
Недавно стало известно, что 57-летний Сергей Жигунов встречается с журналисткой Викторией Ворожбит. Поклонники актера сериала «Моя прекрасная няня» обратили внимание на разительное сходство Виктории с экс-возлюбленной Жигунова, Анастасией Заворотнюк.
Виктория является активным пользователем Instagram — там она делится с поклонниками новостями и рассказывает о своей загородной жизни во время карантина. Пресса сумела вычислить, что сейчас журналистка живет в подмосковном доме Жигунова, но сама женщина эту информация комментировать отказывается. Вместо этого она поделилась с фанатами своей новой черно-белой фотографией. По словам Виктории, в период самоизоляции она была вынуждена обучиться азам парикмахерского мастерства и даже самостоятельно подстригла себе волосы.
@vikavorozhbit
Подписчики Ворожбит в очередной раз сравнили журналистку с Анастасией Заворотнюк. «Вы такая красивая, сплошная эстетика для глаз», «Да вы просто Настя Заворотнюк», «Красотка», «Ох, ну будто сестры с Заворотнюк. Бывает же так», — прокомментировали фолловеры.
Виктория решила ответить на эти комментарии поклонников. Женщина заявила, что не считает себя похожей на известную актрису. Она также призналась, что из-за подобных высказываний часто банит фанатов в Instagram.
«Вы ошибаетесь. Я Виктория Ворожбит. На счет сходства — я так не считаю. Я похожа на себя и на маму с папой. Остальное придумали журналисты», — отрезала Виктория.
О новом романе Жигунова стало известно совсем недавно. Эта новость удивила поклонников актера, который уже дважды уходил от своей супруги Веры: первый раз к Анастасии Заворотнюк, а второй раз к Ворожбит. Сейчас в жизни Сергея настали непростые времена. По сообщениям СМИ, он был признан банкротом и лишился части недвижимости, которая была продана с молотка в счет погашения многомиллионного кредита банка.
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Звёзды , Видео , Сергей Жигунов , Анастасия Заворотнюк
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