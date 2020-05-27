«Я ведьма, никогда этого не скрывала»

Певица рассказала WomanHit.ru о своих «детях» в «Инстаграме», дуэте с Владом Топаловым и раздвоении личности

— Анна, сейчас любое интервью начинается с вопроса про карантин. Как он повлиял на ваши планы? Как относитесь к сложившейся ситуации? Не паникуете?

— Коронавирус изменил всю планету! И, конечно, моя жизнь сегодня кардинально отличается от той, к которой я привыкла. Буквально за одну неделю отменились все концерты, гастроли, съемки. В апреле у меня было запланировано двухнедельное путешествие в теплые страны, которое тоже не состоялось… Зато мы с Алексеем Романовым закончили работу над новым альбомом «Навсегда», релиз которого состоялся 14 апреля. Пластинка попала на первые места на всех музыкальных платформах страны и вошла в европейский чарт iTunes! Альбом, который мы готовили больше года, оказался именно сейчас очень актуальным и близким слушателям по своему содержанию и настроению… Также мы смогли снять клип с Владом Топаловым и привнести в мир позитивный настрой, чтобы каждый человек смог улыбнуться и приободриться.

А что касается паники, могу поделиться одним лайфхаком, как избавиться от волн депрессии и тоски. Если почувствовали, что настроение портится, дайте себе время. Только четко его определите. Например, грущу 15 минут. Можно даже будильник завести. И отдайтесь этому чувству, посидите, погрустите и даже поплачьте, если захочется. Но, как только прозвенит будильник, надо сразу же переключиться на какое-то дело. Пол помойте в третий раз за день или сделайте гимнастику. Главное — дать себе заранее четкую установку, что время на тоску закончилось и вы занимаетесь делом.

Анна , на сцене за вами прочно закрепился образ «плохой девочки». А в жизни?

— Анна Плетнева на сцене и в жизни — это два разных человека, и у меня есть документ, подтверждающий это. В повседневной жизни я готовлю борщи дома, вся белая и пушистая… Но стоит мне нарисовать стрелки на глазах, взять в руки плетку, как я становлюсь другим человеком.

— С момента появления той самой песни про «плохую девочку» прошло уже 10 лет. За это время не возникало желание сменить амплуа? Возможно, сейчас вы себя переосмыслили и хотите позиционировать иначе?

— Я абсолютно органично всегда ощущала себя в образе, о котором вы говорите. Желание отрываться и делать только то, что хочется, было определяющим в нашем творчестве. К сожалению, люди часто судят поверхностно… Сомневаюсь, что «Плохая девочка» была бы популярна все эти годы, только благодаря красивой попе, обязательно есть другие составляющие, которые цепляют зрителей. «Винтаж» — это не просто картинка. Для поклонников группы, которые слушают и знают все песни и альбомы, — это целая история, религия, связанная с музыкой и энергией, которую я и Алексей Романов вложили и продолжаем вкладывать в этот проект.

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Несколько лет назад я попробовала что-то поменять, стать «взрослой певицей», выйти на сцену и красиво стоять в платье в пол… Но ничего не получилось, как только я услышала первые звуки, взяла в руки плетку, сразу забыла об этих планах. Все-таки для меня гораздо естественнее прыгнуть в зал на руки своих фанов и наслаждаться этим!

— Изучая ваш «Инстаграм», сразу натыкаешься на весьма неожиданное обращение к поклонникам — «дети мой». Почему вы их называете именно так?

— Потому что я правда считаю их своими детьми, несу ответственность за каждого из них. У меня очень нежные и доверительные отношения с поклонниками. Часто мне задают вопросы, как поступить в какой-то непростой ситуации, иногда жалуются или, наоборот, хвалятся своими победами. Это безумно приятно. И ко мне часто обращаются «мамуля», «мамочка». Мне нравится.

— У вас очень красивые фотографии, однако на многих из них вы позируете в провокационных нарядах. Как муж на них реагирует? А ваши дети на вас подписаны?

— Замечательно, прекрасно реагируют. Я считаю, что все это очень красиво. Плюс мои дети учатся в американской школе, смотрят клипы зарубежных исполнителей — например, Риану любят. Там наряды бывают куда откровеннее. Они очень продвинуты в этом вопросе.

К счастью, они понимают, что сценический образ и мама в жизни — это два разных человека. Они понимают, что такое современный шоу-бизнес, что такое современные клипы модных певиц, которых они обожают. И еще они знают главное: мама занимается любимым делом. Когда я прихожу после концерта с кучей цветов, у меня горят глаза, дети ловят эту волну, им нравятся такие моменты. Я ведь на подъеме, мы можем вместе начать дурачиться, танцевать. И это очень важно — чтобы твои близкие видели тебя счастливой. Важно и для отношений между мужчиной и женщиной, и для отношений с детьми.

— Сейчас ваши дети уже довольно взрослые, как вы справляетесь сразу и с ролью певицы, и с ролью многодетной мамы? Есть ли у вас какие-то секреты воспитания подростков? Как вы отреагируете, если они тоже захотят заняться артистической деятельностью?

— Мне очень повезло в жизни, мои родители предоставили мне полную свободу выбора. Оглядываясь на свое детство, мне кажется, что мои родители вообще меня не воспитывали, а позволили мне развиваться естественным образом. Даже за проступки, которые сейчас мне кажутся очень серьезными, меня никогда не ругали и не наказывали… Но для своих детей я все-таки воспитатель. Даже если бы я хотела предоставить им ту свободу, которой пользовалась сама, ничего бы не получилось: их все-таки трое. Я не могу разрешить им делать все что угодно, потому что у нас дома начнется колоссальный хаос. Но точно могу сказать, что никогда не буду давить на детей, диктовать, чем им заниматься. Какой бы путь они ни выбрали, я поддержу их и помогу.

— Вы прекрасно выглядите, есть ли какие-то секреты, которые помогают вам поддерживать стройность и молодость? Может быть, какие-то любимые процедуры, маски или виды физической нагрузки?

— Я ведьма! Никогда этого не скрывала, всем честно рассказываю, что пью кровь молодых мальчиков, у меня всегда в холодильнике приготовлен стаканчик с вечера, он должен настояться. (Смеется.) И постоянно совершаю какие-то ритуалы, например, пью утреннюю росу. Но, если серьезно, я совсем не идеальна. Секрет — это любовь. Причем во всех смыслах этого слова, в самых широких ее направлениях: любовь к себе прежде всего, любовь к делу, которым я занимаюсь, любовь ко всем окружающим и желание быть для всех самой лучшей, самой красивой и самой сексуальной.

А еще я очень люблю играть в настольный теннис, могу заниматься этим часами, если есть достойный противник. Помните, Фандорин у Акунина никогда не проигрывал в азартных играх? А я никогда не проигрываю в настольный теннис. Тренироваться я начала рано, лет с восьми. Вообще, настольный теннис — чрезвычайно энергичный вид спорта, дающий серьезную нагрузку. Если ты играешь по-настоящему, тебе придется здорово попрыгать вокруг стола.

— А еще у вас шикарные волосы. Как вы за ними ухаживаете?

— Не знаю, как мои волосы выносят все мои «издевательства» над ними. Чтобы привести их в порядок периодически делаю маски. Из Японии мне привозят маску, которая так и называется: «Счастье для волос». Моя грива сразу вновь наполняется жизнью. А в детстве я делала маску по рецепту мамы: из сырого яйца, лимона и коньяка. Помню, как неприятно было, когда это стекало по шее и лицу… Хорошо, что сейчас есть действительно хорошие профессиональные средства.

— В Сети не так давно появились слухи о том, что у вас чуть ли не раздвоение личности. Это все имеет хоть какое-то отношение к реальности?

— Признаюсь, я часто после концерта даже не помню, что делала на сцене, что там происходило. Были случаи, когда ко мне подходили охранники и говорили: «Анечка, пожалуйста, не делайте так больше. Когда вы прыгаете в толпу, мы не можем гарантировать вашу безопасность!» Поэтому однажды я все-таки обратилась к врачу, и мне выдали справку, что у меня раздвоение личности. Поэтому я не несу никакой ответственности за все, что вытворяю на сцене.

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— Вам удается совмещать артистическую карьеру и счастливую семейную жизнь — а это редкость. Есть ли какой-то секрет или полезный совет тем, кому все же приходится чем-то жертвовать?

— Как только женщина начнет расставлять приоритеты, что для нее важнее, у нее появится масса комплексов, и это не принесет пользы ни на работе, ни дома. Мой секрет в том, что я делаю все то, что люблю, что мне безумно нравится. Я занимаюсь любимым делом, даю концерты, снимаю клипы, пишу песни и работаю на студии, при этом внимания семье уделяю не меньше, чем мои неработающие подруги. Если делаешь, что для тебя важно, времени хватит на все!

— Если бы вам пришлось выбирать другую профессию, что бы вы выбрали?

— Я на сцене с 3 лет. Свою первую зарплату я получила в форме игрушечной посуды и пакета жвачки. С 7 лет езжу на гастроли. Поэтому даже не представляю себя в этой жизни кем-то еще. У меня два образования, я скульптор и педагог по вокалу. Да-да, я училка. Но все равно могу точно сказать, что музыкальная карьера всегда была и остается на первом месте. Мне много раз предлагали заняться ресторанным бизнесом, создавать коллекции одежды с разными дизайнерами. Я всегда отказываюсь, потому что у меня есть любимое дело, которое я ни на что не хочу менять.

— Вы с Владом Топаловым вместе участвовали в шоу «Маска». В Интернете есть много видео, где вы обнимаетесь и дурачитесь на сцене. Вы стали близки друзьями?

— Для меня Влад стал огромным открытием. Я открыла для себя крутого певца с невероятным голосом! Мне кажется, что сейчас у него точно начнётся какой-то невероятный виток в карьере, потому что он очень классно поёт.

— Недавно вышел клип на ваш дуэт. Расскажите, как проходили съемки? Будут ли еще дуэты с участниками шоу?

— Из-за карантина съемки проходили в соответствующих условиях. Все были в масках, и никто не приближался друг к другу. Пришлось отказаться абсолютно от всех удобств, которые всегда есть на съемочной площадке. Не было привычного гримвагена, кейтеринга… Буквально все делалось «на коленке». Гоша Куценко , который сначала сомневался из-за карантина, сможет ли он принять участие в клипе, когда узнал, что в маске попугая была я, сразу же согласился. Сказал, что смотрел все выпуски и попугай был его любимым героем. Он тоже приехал на съемку в маске, на которой сбоку было написано «Гоша Куценко», и буквально с первого дубля сыграл сотрудника ГИБДД