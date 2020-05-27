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Бузову заподозрили в романе с депутатом, бежавшим из страны 

Мира Маркина 4 часа назад
Бузову уличили в романе с бывшим депутатом
Фото: РИА Новости
Журналист Ирина Барышева рассказала о влиятельном покровителе Ольги Бузовой, с которым у нее был роман в начале 00-х. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
По словам Барышевой, в то время за ней ухаживал депутат от фракции ЛДПР Алексей Митрофанов. В данный момент он скрывается от правосудия за рубежом. Против Митрофанова возбудили уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество в составе организованной группы".
Барышева отметила, что Бузова и Митрофанов проводили много времени вместе и не скрывали своих чувств. Очевидцы не раз видели, как депутат страстно обнимает возлюбленную.
Однако сейчас у певицы новый избранник, — блогер Давид Манукян. Влюбленные вместе больше года и уже планируют свадьбу.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что двойник Бузовой, сделавший пластику, чтоб походить на звезду, оказался мужчиной.
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Звёзды , Алексей Митрофанов , ЛДПР , РИА Новости
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