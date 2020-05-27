Бузову уличили в романе с бывшим депутатом

Журналист Ирина Барышева рассказала о влиятельном покровителе Ольги Бузовой, с которым у нее был роман в начале 00-х. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

По словам Барышевой, в то время за ней ухаживал депутат от фракции ЛДПР Алексей Митрофанов . В данный момент он скрывается от правосудия за рубежом. Против Митрофанова возбудили уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество в составе организованной группы".

Барышева отметила, что Бузова и Митрофанов проводили много времени вместе и не скрывали своих чувств. Очевидцы не раз видели, как депутат страстно обнимает возлюбленную.

Однако сейчас у певицы новый избранник, — блогер Давид Манукян. Влюбленные вместе больше года и уже планируют свадьбу.